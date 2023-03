Auftragsbesetzung ohne jeglichen Zeitverlust

Neumünster (lm/lr) Schnell – kompetent – zuverlässig! Das zeichnet die SAFE Sicherheit & Service GmbH als Fachanbieter in den Bereichen Wachund Sicherheitsdienstleistungen sowie Zeitarbeit aus.



Im letzten Jahr feierte das Unternehmen sein 25 - jähriges Jubiläum und hat sich seit seiner Gründung 1987 zu einem modernen, mittelständigen Dienstleister etabliert. „Wir sind groß genug, um jederzeit verlässliche Persolalreserve bieten zu können, aber immer noch klein genug, um gezielt und individuell auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen“, betont Lutz Holland, Geschäftsführer der SAFE Sicherheit & Service GmbH. In dem Ausbildungsbetrieb wird Qualität in allen Bereichen groß geschrieben und selbstverständlich auch von den Mitarbeitern erwartet, ebenso wie gute Umgangsformen und Teamfähigkeit. „Wir reagiern schnell und diskret auf Ihre Wünsche und haben darüber hinaus die Möglichkeit Ihnen jederzeit und zuverlässig qualifizierte beziehungsweise kompetente Mitarbeiter zu vermitteln“, so der Geschäftsführer abschließend.

Veröffentlicht am: 29.05.2013