Aus dem Norden für den Norden

Norderstedt (em) Ursprünglich, rein und ganz klar nordisch – natürliches Mineralwasser von MAGNUS Mineralbrunnen erfreut sich wachsender Beliebtheit. Denn das Norderstedter Unternehmen mit dem schönen Slogan „Gute Laune Trinken“ vertreibt seine Produkte ausschließlich in Norddeutschland. Das kommt an bei den Verbrauchern. Sie wissen, mit Magnus haben sie einen Schluck Heimat im Glas.



„Wer Getränke aus der Region anbietet, stärkt schluckweise die heimische Konjunktur. Es muss nicht immer Wasser aus Italien oder Frankreich sein. Im Norden gibt es viel Köstliches zu entdekken,“ sagt Geschäftsführerin Gaby Gaßmann während sie uns bei einem Besuch das Wasser reicht. Sie war es, die dem Unternehmen in den letzten Jahren neuen Schwung verpasst hat. Das markante Design mit den vielen bunten Bubbles trägt ebenso ihre Handschrift wie das Engagement des Brunnens für die Landesgartenschau Norderstedt. „Wir sind ein Teil Norderstedts und somit auch ein Teil der Landesgartenschau.“ Für die Geschäftsfrau stand es daher außer Frage, die Veranstaltung zu unterstützen. Unter dem Motto „Aufgeblüht im Norden“, verlost das Unternehmen während der gesamten Dauer der Landesgartenschau Eintrittskarten. Die Teilnehmer wurden aufgerufen, ihr schönstes Blumenbild an aufgeblueht@ magnusmineralbrunnen.de zu senden. Die Aktion hatte Erfolg; wie überhaupt alles, was das Unternehmen anpackt. Doch hinter dem Erfolg steckt viel Arbeit.



Umfangreiche Kontrollen sorgen für die gleichbleibend hohe Qualität und große Beliebtheit des über 20 Produkte umfassenden Getränkeangebots. Bis zu 36.000 Flaschen können in der modernen Abfüllanlage pro Stunde befüllt werden. Gegründet wurde das Unternehmen 1900, seit 1978 ist der Sitz in Norderstedt. Neben natürlichem Mineralwasser werden auch Fruchtschorlen, Wellness-, Sport- und isotonische Getränke sowie Limonaden und Brausen hergestellt. Magnus beliefert den Getränke-Fachgroßhandel, Cateringunternehmen, Gastronomen, Einzelhändler, Großkunden und Hotels in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein sowie Teilen von Niedersachsen und Mecklenburg- Vorpommern mit der begehrten Erfrischung aus dem Norden. „Da uns Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, achten wir auf umweltfreundliche Mehrweg-Verpackungen und absolute Nähe zum Kunden“, so Gaby Gaßmann, die nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau ein BWL-Studium absolvierte und Erfahrungen in einer Werbeagentur sammelte, bevor sie bei Magnus einstieg.



Mit Magnus Imperial bietet das Unternehmen zudem ein Wasser speziell für die Gastronomie an. Durch Kombination aus edler Wasserflasche mit passenden Gläsern, Konferenzkühler und Flaschenöffner entsteht ein stilvolles Gesamtkonzept, das sich klar unterscheidet. Kurzum: Alle Sorten von Magnus Mineralbrunnen schmecken und machen eine gute Figur, egal ob im Restaurant oder zu Hause.

Veröffentlicht am: 23.09.2011