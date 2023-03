Aus Freude am Sport ...

Norderstedt (ml/nl) Wohl in kaum einer Branche mussten wir uns in den vergangenen Jahren an so viele Neueröffnungen und neue Namen gewöhnen, wie in der des Fitnessbereiches. Ganz offensichtlich hat der Trend, sich fit zu fühlen und dafür auch etwas zu tun, viele Unternehmen dazu bewogen, sich hier zu engagieren.





Dies vielleicht auch manchmal in der Hoffnung, hier schnell das große Geld zu machen. Dass dieser Schritt sich oft in die falsche Richtung entwickelt hat, mussten viele neue Fitnessketten nach kurzer Zeit erkennen. Denn natürlich verlangt ein neues Fitnesscenter, das den heutigen Ansprüchen der Traningswilligen gerecht werden will, eine enorme Investition. Und wer da nicht über ausreichende Mittel, das entsprechende Know-how sowie über genügend Ausdauer und Kondition verfügt, muss feststellen, wie schnell ihm da die Puste ausgehen kann. Natürlich gibt es auch Erfolgsgeschichten in diesem Metier. Eine davon hat bisher ganz offensichtlich die Fitnesskette Joy Fitness geschrieben, die jetzt in Norderstedt ihr sechstes Fitnesscenter eröffnet hat. Das Wirtschaftsmagazin sprach mit Betriebsleiter Christoph Bartels über das Erfolgskonzept. Herr Bartels, Sie haben jetzt hier in Norderstedt gerade eröffnet.



Wie lange gibt es ihr Unternehmen schon?

Der Inhaber, Herr Dereck Wahlen, hat – wenn Sie so wollen – sein Hobby zum Beruf gemacht, und das schon vor gut 17 Jahren. Das erste Center gab es in Buxtehude, danach sind viele weitere in den letzten Jahren gefolgt. Man hat aber immer auf ein gesundes Wachstum geachtet. Das heißt, ein Center wurde eröffnet, die positive Entwicklung abgewartet und dann die nächste Eröffnung geplant. Hier in Norderstedt sind wir ja ganz neu, genauer gesagt seit dem 25. August. Und die Eröffnung war grandios.



Wie viel Mitarbeiter beschäftigen Sie hier?

Das beantworte ich gerne und auch mit einem gewissen Stolz: Wir sind bereits jetzt ein Team von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon ungefähr 15 im Trainingsbereich. Zusätzlich bilden wir noch zwei Mitarbeiter zum Sportund Fitnesskaufmann aus.



Es gibt ja nun wirklich genügend Fitnesscenter, warum soll ich zu Ihnen gehen?

Ich freue mich über diese Frage, weil wir einen ganz besonderen Ansatz haben. Bei uns steht die Gesundheit absolut im Vordergrund. Wir wollen, dass sich unsere Kunden „gesund trainieren“. Wir erstellen für jeden unserer Kunden einen individuellen Trainingsplan und wünschen uns, dass man sich hier wohlfühlt und sich darauf freut, wieder hier her zu kommen und mit anderen zu trainieren und sich auch auszutauschen, vielleicht hier sogar neue Freunde zu finden. Wir haben eine Fitnessfläche von 2000 qm. Es stehen zahlreiche und hochwertige Geräte zur Verfügung. Aber wie gesagt, das wichtigste ist der Fokus auf die Gesundheit. Dazu gehört neben dem „normalen“ Krafttraining beispielsweise auch ein Cardiotraining. Des weiteren können Sie bei uns mit einem individuellen Trainingplan in nur einer Stunde optimal trainieren und danach sich in unserer Wohlfühlsauna entspannen.



Wer soll zu Ihnen kommen?

Am liebsten natürlich alle und jeder, aber im Ernst: Wir sprechen vor allem den – wenn ich das so sagen darf – Normalsterblichen an. Den Menschen, der sich schon lange vor genommen hat, mal wieder etwas für sich zu tun und der hier die Möglichkeiten erhält, sich wieder richtig fit und gesund zu trainieren. Und damit meine ich alle Altersgruppen, also von 16 bis 90. Wir wollen eine familiäre Atmosphäre aufbauen und pflegen, damit sich hier wirklich jeder wohlfühlen kann.



Wie sind Sie mit der bisherigen Resonanz zufrieden?

Das beantworte ich sehr gerne. Unsere Erwartungen sind eindeutig übertroffen worden. Darüber freue ich mich als Betriebsleiter natürlich ganz besonders. Aber mit mir freut sich natürlich auch unser Team. Ich bin jetzt seit sechs Jahren in diesem tollen Unternehmen und war vor der Eröffnung natürlich ganz schön nervös. Jetzt sind wir erst mal richtig glücklich.



Hat der Standort dabei geholfen?

Eindeutig ja. Wir liegen hier ja nicht nur in absoluter Randlage zu Hamburg, sondern sind auch verkehrstechnisch für die anderen in der Nähe liegenden Gemeinden sehr schnell und gut zu erreichen. Sicher spielt bei der großen Resonanz, die wir hier bis jetzt erleben durften, auch der Einstiegspreis eine Rolle, aber langfristig binden sie Kunden nur durch das, was Sie tagtäglich zu leisten im Stande sind, an sich. Und da haben wir noch sehr viel vor .

Veröffentlicht am: 24.09.2012