Ausbildung: NLP Practitioner/Kommunikationscoach

Neuer Campus Kiel (em) Sie sind gerade auf der Suche nach einer Weiterbildung im Bereich Kommunikation, wollen sich beruflich und privat verändern oder suchen einfach für Ihr Unternehmen wirksame Werkzeuge für eine erfolgreiche Veränderungsarbeit?



Und vielleicht geht es Ihnen auch darum, die Qualität Ihrer Führungskompetenzen zu entwickeln, Ihre Werte leben zu können und Ihre Ziele zu verwirklichen?

Dann ist die Ausbildung zum NLP – Practitioner gerade richtig für Sie! NLP ist das erfolgreichste Kommunikationsmodell unserer Zeit und eine der effektivsten Methoden für Veränderungs-arbeit.



Mit NLP-Techniken werden schnell positive Ergebnisse erzielt: Auf- und Ausbau von Beziehungen, Professionalisierung der eigenen Kommunikation oder die erfolgreiche Umsetzung von Veränderungsprozessen. Dies gilt natürlich gleichermaßen für den beruflichen, als auch für den privaten Bereich. NLP ist leicht und schnell zu lernen und bietet vor allem Wahlmöglichkeiten und damit mehr Lebensqualität. NLP-Ausbildungen mit Qualitätssiegel: 20 Tage an 10 Wochenenden mit 130 Zeitstunden. Start am 24. Okto, 2015 in Kiel - Infos über www.nlp-kiel.de



24.10.2015 | 10:00 Uhr | Neuer Campus Kiel

Veröffentlicht am: 25.08.2015