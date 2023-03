Ausgeleuchtet

Norderstedt (lm/sk) Qualitative Außenleuchten kombiniert mit langjähriger Erfahrung der Experten von elektroMünster ermöglichen ein ausgefeiltes Konzept und tadellose Umsetzung.



Außenleuchten in verschiedenen Formen, Größen und aus verschiedenen Materialien wie Holz, Messing, Edelstahl oder auch Stein setzen Akzente. Technische Unterschiede machen eine individuelle Ausleuchtung möglich. „Wählen Sie zwischen Leuchten, die automatisch in der Dämmerung angehen, auf Bewegungen reagieren oder einfach mit einem Schalter an- und ausgestellt werden“, so Brigitte Münster. „Solar- oder akkubetriebene Leuchten benötigen keine Verkabelung. Gerne übernehmen wir Einbau und Verkabelung Ihrer neuen Leuchten und setzen Ihre Räumlichkeiten ins rechte Licht.“

Veröffentlicht am: 18.06.2014