Ausgezeichnet: Eine der digitalsten Regionen Deutschlands

Harburg (em) Unternehmen vor Ort nutzen das Internet besonders umfangreich für Geschäfte, Internationalisierung und Außenwirtschaft. Der Preis wird von Google in Kooperation mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund vergeben.



Klaas Flechsig, Sprecher von Google Germany, überbrachte die frohe Botschaft: Der Landkreis Harburg gehört zu den digital erfolgreichsten Regionen und Städten Deutschlands und erhält die Auszeichnung als „eTown“ 2015. Der „eTown Award“ gibt auf gemeinsame Initiative des Internetunternehmens Google, des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Aufschluss darüber, wie umfangreich Unternehmen das Internet für Geschäfte und Internationalisierungsaktivitäten nutzen.



Statistische Regionen für die Ermittlung der Sieger sind die zehn Postleitzahlengebiete Deutschlands. Für den Postleitzahlenbereich „2“ belegt der niedersächsische Landkreis Harburg im Süden Hamburgs den Spitzenplatz. Im Rahmen der Preisverleihung am 24. Juni 2015 überreichte Google-Sprecher Klaas Flechsig die Trophäe an Rainer Rempe, Landrat des Landkreises Harburg: „Die zunehmende Digitalisierung ist ein wichtiger Indikator für die Innovationskraft unserer Wirtschaft. Hier bieten sich auch für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für Startups neue Chancen“, sagte Landrat Rempe. „Ich freue mich sehr, den eTown Award stellvertretend für die zahlreichen digital aktiven Unternehmen aus unserem Landkreis Harburg in Empfang zu nehmen. Die Auszeichnung sehe ich auch als Ansporn, den dringend notwendigen Ausbau unserer Breitband-Infrastruktur weiter voranzutreiben. Gerade im ländlichen Raum sind wir dazu auf Förderprogramme angewiesen, für die bereits Anträge laufen.“



Für Wilfried Seyer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH, ist der „eTown Award 2015“ eine Bestätigung des dynamischen Wandels der Region: „Der Landkreis Harburg ist traditionell geprägt von Handel und Dienstleistung. Für diese Branchen wird das Internet als Wachstumsmotor künftig weiter an Bedeutung gewinnen. Der eTown Award zeigt, dass die Unternehmen unserer Region bereits gut aufgestellt sind.“ Stellvertretend für die international tätige Wirtschaft vor Ort begleiteten Andreas Bendt, Prokurist des Handelsunternehmens Helmut Feldtmann GmbH, sowie Alfred Meyer, Geschäftsführer der EMH Energie-Messtechnik GmbH, die Preisverleihung. Sie berichteten aus dem „digitalen Unternehmensalltag“, mahnten aber auch zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Andreas Bendt: „Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts! Ohne Internet wäre unsere Wertschöpfung deutlich niedriger.



Die administrative Abwicklung unseres internationalen Einkaufs geschieht heute weitestgehend auf Internetbasis. Und die Bedeutung des Internets wird steigen. Ich nenne nur die Schlagworte Industrie 4.0 oder Handel 4.0. Und weil Daten für viele gerade international tätige Unternehmen so existenziell wichtig sind, muss ein Höchstmaß an Datensicherheit gewährleistet sein. Hier gibt es noch viel zu tun – auch für Google.“ Alfred Meyer: „Erfreulich ist es, dass der Landkreis Harburg im Wettbewerb mit den deutschen Top-Wirtschaftsmetropolen den Award überreicht bekommt. Dies ist eine Gemeinschaftsleistung und das Ergebnis der digitalen Geschäftstätigkeit vieler moderner Unternehmungen, die die Vorzüge der Region mit der Nähe zu den Hochschulen in Lüneburg und Hamburg erkannt haben. Die intensive Nutzung der digitalen Technologien ist heute ein wesentlicher Grundpfeiler für die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens, das weltweit erfolgreich sein will. Diese Auszeichnung motiviert uns, als ‚Hidden Champion‘ weiter am digitalen Fortschritt mitzuwirken.“



Der „eTown Award“ wurde erstmals 2012 verliehen. Basis für die Vergabe des Preises an die digital erfolgreichsten Städte und Regionen ist der eTown-Index, der sich aus mehreren Quellen speist: Zum einen wird das Digitalisierungsniveau der Wirtschaft durch eine Unternehmensumfrage des IW Köln gemessen. Hierbei werden Betriebe nach der Digitalisierung ihres Geschäftsmodells in einzelnen Bereichen sowie nach der Bedeutung des Internets für ihre Auslandsaktivitäten befragt. Zum anderen fließen Kennzahlen von Googles Online-Marketing-Plattform mit ein. Erstmals waren zudem Bürger aufgerufen, beispielhafte Erfolgsgeschichten für digitale Innovationskraft einzureichen.



Neben dem Landkreis Harburg werden 2015 folgende neun Städte und Regionen mit dem „eTown Award“ ausgezeichnet: Dresden (PLZ-Gebiet 0), Schwerin (PLZ-Gebiet 1), Bielefeld (PLZ-Gebiet 3), Düsseldorf (PLZ-Gebiet 4), Koblenz (PLZ-Gebiet 5), Frankfurt am Main (PLZ-Gebiet 6), Landau in der Pfalz (PLZ-Gebiet 7), Landkreis Oberallgäu (PLZ-Gebiet 8), Neumarkt i.d. Oberpfalz (PLZ-Gebiet 9).



Bild1, v. l. n. r.: Klaas Flechsig (Google), Wilfried Seyer (Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH), Birgit Wagner (Google), Andreas Bendt (Helmut Feldtmann GmbH), Landrat Rainer Rempe und Alfred Meyer (EMH Energie-Messtechnik GmbH).

Veröffentlicht am: 23.07.2015