Bad Oldesloe (em) Das kommunalpolitische Frauennetzwerk "KOPF Stormarn" hat am 19. September 2015 das komprimierte Training „Außenwirkung-mit Stil zu mehr Erfolg!“ für kommunalpolitisch aktive und interessierte Frauen in Stormarn angeboten. Die inhaltliche Leitung übernahm die erfahrene Businesstrainerin Jo B. Nolte, sheboss Hamburg.



In Politik und Geschäftswelt wird in vielfältigen Situationen vorbildliches Benehmen erwartet. Für viele wirkt die sogenannte „Business- Etikette“ wie ein undurchdringlicher Dschungel. All diese Regeln lernt man weder in der Ausbildung, an der Uni und in den ersten Berufsjahren oder in der Politik gar nicht oder nur unzureichend. Doch sind gerade sie oft ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg! Klar im Vorteil ist deshalb, wer die feinen Regeln des gesellschaftlichen Stils und Auftretens kennt und beherrscht. In diesem Workshop konnten die Teilnehmerinnen ihre Umgangsformen auffrischen und erhielten viele aktuelle und wertvolle Tipps zum adäquaten äußeren Erscheinungsbild, geschliffener Kommunikationskultur und zum souveränen Verhalten bei typischen und außergewöhnlichen Gesprächssituationen. Die Teilnehmerinnen waren sich einig, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war. KOPF - das kommunalpolitische Frauennetzwerk Stormarn - hat sich 2009 auf Initiative der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Stormarn gegründet. Dazu gehören inzwischen viele Kommunalpolitikerinnen aus Gemeinden, Städten und Kreis, die sich in Parteien und Wählergemeinschaften und in den kommunalen Parlamenten engagieren.



KOPF setzt sich parteiübergreifend dafür ein, Kompetenzen von Frauen weiterzuentwickeln und zu bündeln, zu informieren und die gegenseitige Unterstützung zu fördern. Zusätzlich hat sich KOPF zum Ziel gesetzt, Frauen den Einstieg in die Kommunalpolitik zu erleichtern. Hierfür bietet KOPF Fachveranstaltungen über aktuelle politische Themen an, die über die aktuelle Gesetzeslageinformieren und Hintergrundwissen vermitteln. Zur Entwicklung und Vertiefung des rhetorischen Handwerkszeugs dienen praxisorientierte Schulungen. Bei allen Veranstaltungen gibt es ausreichend Raum, sich miteinander auszutauschen und zu vernetzen. Die KOPF-Steuerungsgruppe unter Leitung der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Stormarn, Birte Kruse-Gobrecht, plant und organisiert Aktionen im Rahmen von KOPF und steuert die Weiterentwicklung der Struktur und Inhalte des Netzwerks.



Nähere Infos unter: www.kopf.stormarn.de/



Foto: Jo. B Nolte, Sheboos (ganz links) und Birte Kruse-Gobrecht, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Stormarn (3. von rechts) freuen sich mit den Teilnehmerinnen über den gelungen Workshop

Veröffentlicht am: 23.09.2015