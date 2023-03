Auszeichnung als beste Bank für Firmenkunden

Neumünster/Pinneberg/Segeberg (em) In der Privatkundenberatung gehört die Sparkasse Südholstein bereits seit Jahren zu den besten Finanzinstituten in der Region. In Neumünster gewann sie in diesem Jahr bereits zum 4. Mal in Folge den CityContest, den das Institut für Vermögensaufbau (IVA) alljährlich zusammen mit FOCUS-MONEY und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) durchführt. In Norderstedt entschied sie den Test nach 2014 zum zweiten Mal für sich. Und auch in Pinneberg schnitt sie bei einem Vergleich von acht Banken als beste ab.



In diesem Jahr freut sich die Sparkasse darüber hinaus über eine Auszeichnung in der Firmenkundenberatung. Erstmals hat das Deutsche Institut für Beratungsqualität (DIFB) in Zusammenarbeit mit der Zeitung „Die Welt“ in Pinneberg einen Banken-Qualitätstest durchgeführt. Dabei überzeugten die Berater auf ganzer Linie. Mit einer Gesamtnote von 1,34 ließen sie ihre Konkurrenten zum Teil weit hinter sich. Für den regionalen Bankentest 2015 machten sich Experten des DIFB auf die Suche nach der besten Bank in Pinneberg. Als so genannte „Mystery Shopper“ untersuchten sie vier wesentliche Bereiche für die Wahl der Bankverbindung: „Atmosphäre/Freundlichkeit“, „Beratungsqualität“, „Angebote an Kunden“ und „Konditionen/Preise“. In allen Bereichen erreichte die Sparkasse Südholstein dabei die Note eins vor dem Komma.



„Wir investieren viel in die Beratungsqualität unserer Mitarbeiter. Dass wir außer den Siegen in der Privatkundenberatung nun auch eine Auszeichnung im Firmenkundengeschäft erhalten haben, ist eine tolle Bestätigung, dass die Qualität für den Kunden spürbar ist“, betont Andreas Fohrmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein. Sein Vorstandskollege Martin Deertz ergänzt: „Ich bin sehr stolz darauf, wie unsere Mitarbeiter unseren Anspruch an die Beratung täglich leben. Sie haben die Tests teilweise mit deutlichem Abstand zu den anderen Banken für sich entschieden.“ Ausgangspunkt für den Test in Pinneberg war die Beratung eines mutmaßlichen Neukunden. Der Tester gab an, dass er ein Immobilienbüro eröffnen möchte. Dafür benötigte er ein Geschäftskonto sowie einen Kredit in Höhe von 30.000 Euro. Als Privatperson verlangte der Tester ebenfalls nach einen Girokonto sowie einem Dispokredit in Höhe von 10.000 Euro.



Zur Beurteilung der Beratungsqualität dienten 30 Kriterien, die für die Wahl der Bankverbindung ausschlaggebend sind: Es geht zuerst um Freundlichkeit und Atmosphäre. Dann um die entscheidenden Punkte, ob der Bankberater die richtige Analyse vornimmt. Nicht nur die Wünsche des Kunden sind dabei zu berücksichtigen, sondern auch seine persönliche Situation. Die Aussagen und Produktunterlagen sollen verständlich und nachvollziehbar sein, die Preise für die Finanzierungen im Vergleich zum Wettbewerb passen und am Ende keine Frage mehr übrig bleiben.



Foto: Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann (rechts) und Vorstandsmitglied Martin Deertz freuen sich über die vielen Auszeichnungen für die Sparkasse Südholstein.

Veröffentlicht am: 27.05.2015