Auszeichnung als „Küchenpartner de Luxe 2011“

Kaltenkirchen (em) Große Freude in Kaltenkirchen: Bei der deutschlandweiten Aktion „Küchenpartner de Luxe“, initiiert vom Fachmagazin „Möbelmarkt“, verlieh eine Fachjury der Küchenwelt von dodenhof erneut das gleichnamige Gütesiegel.



Mit diesem Preis ehrt das Magazin gemeinsam mit der Prüferfirma Frink Business GmbH aus Gütersloh das Team der Abteilung für die hervorragende Beratung der Kunden und die professionelle Planung von Küchen. Neben dem Einrichtungshaus in Kaltenkirchen erhielt auch das Posthausener Haus diese Auszeichnung. „Wir sind stolz und glücklich, dass unsere beiden Häuser erneut diese Auszeichnung bekommen haben. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir uns nie auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern unermüdlich für unseren Erfolg arbeiten, um die uns selbst auferlegten hohen Standards stets erfüllen zu können“, so Ralph Dodenhof.



Aufgabe mit Bravur gemeistert

Neben Motivation und hervorragender Kundenorientierung beeindruckte die Juroren vor allem die perfekte Planung und anschließende Realisation einer Küche nach bestimmten Kriterien. Dabei legten die Prüfer die Parameter des QfB-Standards „Küchenplanung“ zugrunde. Dazu zählen Faktoren wie Ergonomie, Serviceorientierung, Umsetzung der Kundenanforderungen, inhaltliche Planung sowie Präsentation von Musterküchen sowie Bedarfsanalyse und Beratung. Im ersten Teil der Prüfung mussten die dodenhof- Experten anhand von konkreten Vorgaben wie Raumgröße, Lebensumstände und Bedürfnisse fiktiver Bewohner eine Küche planen und vorstellen. Anschließend führte die Jury noch Testkäufe durch, um mittels zahlreicher Kriterien wie Servicebereitschaft oder Präsentation von Musterküchen in der Ausstellung und am Computer die Kundenorientierung zu bewerten. Und dodenhof überzeugte in beiden Prüfungen in allen Punkten. „Unser großes Lob und unser Dank geht an alle Mitarbeiter unserer Küchenabteilung. Ohne ihr Know-how und ihr Engagement hätten wir diesen Erfolg nicht erreicht“, so Geschäftsführer Olaf Hansen.

Veröffentlicht am: 11.05.2011