Auszeichnung „kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus“

Kaltenkirchen (em) dodenhof führt seinen Erfolgskurs fort: kurz nachdem die WohnWelten in Kaltenkirchen von hülsta zum „Händler des Jahres 2012“ gekürt wurden, erhielt das Unternehmen jetzt bereits die zweite Auszeichnung in diesem Jahr.



Die renommierte Möbelfachzeitschrift „Möbelmarkt“ zeichnete das Einrichtungshaus mit dem Handelspreis „kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus 2012“ aus. Auch das Einrichtungshaus in Posthausen gehört erneut zu den Auserwählten, die den strengen Kriterien der Jury standhielten.



Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle

Die Frink Business GmbH in Gütersloh schreibt bereits seit 2004 gemeinsam mit der Fachzeitschrift „Möbelmarkt“ den Wettstreit um das Prädikat „kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus“ aus – und das Kaltenkirchener Unternehmen war von Beginn an stets unter den Gewinnern.



„Das haben nicht viele Häuser in Deutschland geschafft“, so dodenhof Geschäftsführer Olaf Hansen nicht ohne Stolz. „Unser Erfolgsrezept: Niemals auf den Lorbeeren ausruhen und stets die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden im Blick behalten“, erklärt Hansen.



Motivation und Engagement

Das fällt auch den Prüfern positiv auf: Neben Motivation und dem Engagement der Einrichtungsberater, beeindruckte die Jury bei dodenhof vor allem die außergewöhnliche Aufmerksamkeit gegenüber den Kunden.

Im Rahmen unangekündigter Testkäufe entschieden zahlreiche Kriterien wie Umfeld, Möbelpräsentation und Service über Beratung, Freundlichkeit und Produktqualität bis hin zu Lieferung, Montage und Reklamationsbearbeitung über das Urteil der von „Möbelmarkt“ beauftragten Prüfer. Und die Wohnwelten von dodenhof überzeugten wieder an beiden Standorten in allen Punkten.

Veröffentlicht am: 29.02.2012