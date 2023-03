Autohaus LENSCH ist Partner der Baltic Hurricanes

Neumünster (kv) Über ein Ostergeschenk der besonderen Art durften sich die Kiel Baltic Hurricanes freuen. Vier neue Opel Zafira und einen Opel Insignia SportsTourer hatte Arne Joswig, Geschäftsführer des Autohaus Lensch aus Neumünster im Gepäck. Mit diesem großzügigen Sponsoring kann der deutsche Meister 2010 im American Football natürlich viel flexibler agieren.



„Die neuen Fahrzeuge sind eine große Unterstützung und Erleichterung, gerade für die Spieler, die aus Hamburg kommen. Wir freuen uns, mit dem Autohaus Lensch einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben“, erklärt Gunnar Peter, Geschäftsführer der Hurricanes. Gerade im Bereich des Sponsoring ist das Autohaus Lensch in Neumünster sehr aktiv. Mit der Unterstützung von Stadtteilfesten, der Förderung der Kindertafel oder auch Fahrzeugen für Hochzeitspaare engagiert sich Joswig in vielen Bereichen. „Es freut mich natürlich sehr, dass wir nun auch über die Grenzen von Neumünster hinaus eine so großartige Mannschaft mit der Bereitstellung der Fahrzeuge unterstützen können. Und natürlich wünschen wir den Hurricanes viel Erfolg für die Saison“, so Joswig.



Das Traditionsunternehmen ist mit zwei Autohäusern in Hamburg und Neumünster vertreten. Arne Joswig und Dr. Hartmut Joswig stehen mit ihren rund 120 Mitarbeitern für langjährige Qualität im Fahrzeugverkauf, im Service und Teileversorgung. So ist es kein Wunder, dass viele Kunden dem Autohaus schon lange die Treue halten. Diese ist ein Zeichen für Kundenzufriedenheit und Vertrauen. In Neumünster und Hamburg-Winterhude finden die Kunden eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen der Marken Opel, Chevrolet und Saab. Auch Smartfahrer fühlen sich bei dem autorisierten Service-Betrieb gut aufgehoben.

Veröffentlicht am: 11.05.2011