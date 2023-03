B2B Aktivitäten gestärkt

Norderstedt (em/mhp) Die BLUME 2000 new media ag, Hamburg, hat zum 12. Oktober die MIFLORA GmbH, München, übernommen. Die BLUME 2000 new media ag ist mit blume2000.de Deutschlands führender Blumen-Direktversand mit Sitz in Hamburg. Sie wurde 1999 als Schwester-Unternehmen der Blume 2000 GmbH gegründet und ist für alle eCommerce und Versandaktivitäten verantwortlich.



MIFLORA ist ein Online-Blumenversand aus München, der sowohl Privat- als auch Firmenkunden bedient. Seit 2016 liegt der Fokus dabei verstärkt auf dem Firmenkundengeschäft. MIFLORA unterstützt Unternehmen bei Projekten zur Kundenreaktivierung und Kundenbindung, im Reklamationsmanagement sowie in der Vertriebsunterstützung. Den Kunden werden, neben Blumen auch schöne Geschenke wie zum Beispiel Schokolade, Kuchen und Wein angeboten – auf Wunsch auch mit Geschenkverpackung und Grußkarte im Corporate Design. Speziell zu Weihnachten gibt es unter anderem auch ein originelles Tisch-Tannenbäumchen im Sortiment.



„Zusammen mit MIFLORA werden wir unsere Marktführerschaft im B2C-Geschäft ausund das B2B-Geschäft langfristig aufbauen“, so Michael Weber, Vorstand BLUME 2000 new media ag.



„Wir freuen uns besonders, dass das Managementteam (Diana Schipper, Tobias Mazet) langfristig an Bord bleiben wird. Gemeinsam wollen wir die besten Produkte verkaufen und damit unsere Kunden glücklich machen!“



Foto: Nadine Weckardt ist MIFLORA Chef-Designerin. Deutschlands Floristik Europameisterin entwirft und designed alte Blumensträuße und Arrangements in MIFLORA‘s Welt der Kollektionen. Mit wenigen Handgriffen macht sie aus ganz normalen Blumen unvergesslich schöne. Jeder Strauß, jedes Arrangement wird durch sie zu einem kleinen Wunder, spricht eine eigene Sprache. ©MIFLORA

Veröffentlicht am: 19.12.2017