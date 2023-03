B2B NORD am 13. November 2014

Hamburg (fg/lr) Bei der vierten Auflage von Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse, der B2B NORD, erwarten Besucher und Aussteller wieder hochkarätige Keynotes, aktives Netzwerken und erstklassige Präsentationen.



„Besonders freut uns, dass die German Speakers Association die B2B NORD nach einer erfolgreichen Messe im April auch am 13. November wieder mit Keynote Speakern bereichert“, so Eventleiterin Francisca Garcia-Aval. Die ersten Keynote Speaker für November stehen bereits fest. Stephan Ehlers wird in seinem Vortrag „Führung wirkt. Keine Führung auch.“ einen Einblick in den Motivationsfaktor Arbeitsklima geben. Buchautor Arno Fischbacher referiert über die Macht der Stimme. Die Messe bietet durch die Kompetenzforen einen echten Mehrwert für Unternehmer und Führungskräfte ebenso wie für Mitarbeiter. Außer einer Vielzahl an Kontakten nehmen Besucher und Aussteller auch Ideen, Techniken und Motivationshilfen für das eigene Handeln im Unternehmen oder auch den Umgang mit Mitarbeitern mit. Bereits bei der B2B NORD im April hat sich gezeigt, dass die Hauptredner des Tages echte Publikumsmagneten sind. Das Vortragsprogramm wird komplettiert durch Fachvorträge diverser Aussteller, die in den Foren IT, Finanzen, Personal, Vertrieb und Existenzgründung referieren.



Die letzten Plätze sichern

Inzwischen hat sich die B2B NORD als fester Termin für Unternehmen aus der Metropolregion Hamburg etabliert. Zweimal jährlich treffen sich hier die Unternehmer und Entscheider um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, neue Zulieferer und Dienstleister zu finden und Kooperationsmöglichkeiten in angenehmer Atmosphäre auszuloten. Mit einem positiven Geschäfts- und Gesprächsklima bietet die B2B NORD den idealen Rahmen für Einblicke in neue Trends. Neben dem Knüpfen branchenübergreifender Kontakte ist die Messe ein Marktplatz für Ideenentwicklung, Netzwerken und Kooperationen. „Wer noch einen Standplatz auf der B2B NORD buchen möchte, sollte nicht mehr lange warten. Der Zulauf zur Messe ist enorm. Besonders freut uns, dass viele Aussteller der letzten B2B NORD wieder dabei sind. Aber auch viele neue Aussteller haben sich bereits für die Messe im November angemeldet“, so Francisca Garcia-Aval weiter. „Es liegen schon etliche interessante Bewerbungen für Keynotes vor, die ein hochwertiges und abwechslungsreiches Programm garantieren. Wir werden das weitere Programm in den nächsten Ausgaben des B2B NORD Wirtschaftsmagazins vorstellen. Besucher und Aussteller dürfen jetzt schon gespannt sein.“

Veröffentlicht am: 18.06.2014