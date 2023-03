B2B Nord  Bereits über 150 Aussteller angemeldet

Bad Bramstedt (kv) Gut fünf Wochen vor dem Start der B2B Nord am 25. April haben bereits mehr als 150 Unternehmen ihre Teilnahme zugesagt und noch immer melden sich Kurzentschlossene zu dem B2B Highlight im Norden an.



Schon im ersten Jahr ist die Messe somit die größte Wirtschaftsmesse der Metropolregion Hamburg. „Aufgrund der großen Resonanz haben wir jetzt kurzfristig noch Messeflächen im Erdgeschoss dazunehmen können, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben bei diesem Event dabei zu sein. Dies bietet uns die Möglichkeit das Rahmenprogramm durch Kompetenzvorträge in einem zweiten Vortragsbereich zu ergänzen“, so Verlagsleiter Sven Boysen von der Regenta GmbH Aussteller und Besucher erwartet ein Top-Programm, unter anderem mit Impulsvorträgen, Business Coach Joe Alexander sowie einem WirtschaftsDialog mit Wolfgang Kubicki (FDP). Die B2B Nord ist die Plattform für Unternehmer und Entscheider in der Metropolregion Hamburg, um gezielt neue Kontakte zu knüpfen.



Weitere Infos unter: www.b2b-nord.de

Veröffentlicht am: 22.03.2013