B2B NORD - Der Marktplatz der Norddeutschen Wirtschaft

Hamburg (fg/kv) Seit sechs Jahren bietet die B2B NORD Messe, die größte regionale Wirtschaftsmesse Deutschlands, Unternehmen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen und weit über die Landesgrenzen hinaus eine ideale Plattform zum intensiven Austausch.



Zum nunmehr dreizehnten Mal öffnet die MesseHalle Hamburg-Schnelsen am 25. April 2019 von 10 bis 17 Uhr ihre Tore für die B2B NORD Messe. Ein hochwertiges wie umfangreiches Rahmenprogramm mit erstklassigen Speakern, Seminaren und Fachvorträgen zu den aktuellsten Themen aus Personal, IT, Marketing und Finanzen runden die Messe ab und machen sie zu einem Marktplatz der Ideen.



Auf der B2B NORD bieten sich für Besucher und Aussteller vielfältige Möglichkeiten, um Grundsteine für branchenübergreifende Kontakte zur Anbahnung und Vertiefung von Geschäftsbeziehungen zu legen.



Top Speaker der German Speakers Association e.V. bieten in Ihren Keynotes Handlungshilfen für den Berufsalltag. Bewegend und mit viel Humor nimmt Dörte Maack ihr Publikum mit auf die Reise ihrer Erblindung. Sie nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, spricht über ihre eigene Lebenskrise ebenso mitreißend wie über fatale Alltagsfallen. Sie inspiriert ihre Zuhörer, trotz aller Widerstände die eigenen Träume zu leben, Chancen zu nutzen und die Liebe zum Leben nicht zu verlieren.



Drs. Randall Birnberg, Experte im Thema „Never Ever Give Up“ sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch durch eigene Erfahrungen, erklärt Resilienz und deren Vorteile im Alltag und Berufsleben. Die erste und bisher einzige Konfliktsystematik bringt Christoph Maria Michalski den Besucher auf unterhaltsame Weise in seinem Vortrag näher. Er sagt: „80% aller Konflikte lassen sich sofort steuern und nachhaltig lösen.” Marian Zefferer erklärt wie gesunde Mikro-Interventionen in den Alltag integriert werden können, denn ohne Gesundheit keine Leistungsfähigkeit, kein Erfolg und kein Genuss. Eine Humortrainerin packt aus. Katrin Hansmeier verändert die Sicht auf Humor. Wohlwollender Humor im Vertriebsgespräch lässt Kunden zuhören, senkt Widerstände und macht sozial attraktiv. Dieser Impulsvortrag zeigt, wie das gelingt! Stephanie Borgert nimmt ihre Zuhörer mit in die Welt der Nullen und Einsen. Sie entmystifiziert den Begriff Künstliche Intelligenz auf humorvolle Weise und klärt auf, wie es wirklich um die Menschheit bestellt ist.



Darüber hinaus bieten Spezialisten in über 50 Vorträgen in den Fachforen IT, Marketing, Finanzen, Personal, Logistik und Gewerbeimmobilien für viele Anforderungen des Berufsalltages wichtige Lösungsvorschläge. Auch ein gezielter Informationsaustausch sowie Wissenstransfer und die Vernetzung der Unternehmen steht in den Fachforen im Fokus und wird intensiv genutzt.



KernImpuls SeminarBereich

Im exklusiven KernImpuls SeminarBereich erwarten die Besucher auch dieses Mal besondere Highlights. Das Programm war zu Redaktionsschluss noch in Vorbereitung. Das aktuelle Vortragsprogramm wird laufend aktualisiert und finden Sie unter: www.b2b-nord.de/messe/Programm



Da die Teilnehmerzahlen zu den KernImpuls Seminaren begrenzt ist, bittet das KernImpuls Team um vorherige Anmeldung. Dies ist für B2B NORD Leser bereits vorab möglich. Gehen Sie dafür einfach auf die Homepage: www.kernimpuls.de/denkevents



XING Messe Lounge!

Im Rahmen der Wirtschaftsmesse lädt Joachim Rumohr, XING-Botschafter für Hamburg, wieder alle Mitglieder der Hamburger - XING Ambassador Community auf die Messe zum Networking ein. Von der Messe wird dafür eine Loungefläche zur Verfügung gestellt. Die Hamburger XING-Botschafter freuen sich auf eine rege Beteiligung der rund 70.000 Gruppenmitglieder und werden in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr im Loungebereich anzutreffen sein.





Nordgate Fachforum

Wo Social Media hilfreich ist und wo überflüssig, wird im NORDGATE GewerbeImmobilien Fachforum am 25. April ab 10.20 Uhr diskutiert. Es stehen hierbei folgende Fragen im Fokus: „Wie wichtig ist für einen Makler ein Facebook-Account. Inwieweit wird eine Instagram-Story für den Verkauf einer Lagerhalle benötigt? Oder wer liest eigentlich eine Twitter-Meldung für ein Bauträgerauswahlverfahren.”



10.20 - 11.30 Uhr KEYNOTE

Sie werden niemals etwas über Instagram verkaufen - ihre Konkurrenten schon!

Julian Kreth und Jasper Glaubitz, Agentur201720



11.45 - 12.15 Uhr KEYNOTE

Mein Immobilienkanal bei YouTube – so geht Social Media.

Fabian Fröhlich, Immobilieninvestor und -Influencer



12.30 - 13.00 Uhr WIRTSCHAFTSDIALOG

Was Immobilienmakler von Social Media 2019 erwarten.

Talk mit:

Lilian Samorin, Online Marketing Managerin, Engel & Völkers Commercial, Hamburg

Jörg Dethlefs, Dethlefs Gewerbeimmobilien e. K., Neumünster

Nicole Reise, Geschäftsführung, Frank Hoffmann Immobilien, Kaltenkirchen

Jasper Glaubitz, Inhaber Agentur201720, Neumünster

Moderation: Keno Kramer, EGNO mbH



13.00 - 14.00 Uhr MITTAGSTREFF

Netzwerktreffen von Unternehmer/innen der Immobilienbranche u.a.

Zu leckerem Laugengebäck laden die Wirtschaftsförderer der Region NORDGATE entlang der A7 im Norden Hamburgs ein.



Veröffentlicht am: 04.04.2019