B2B NORD Netzwerkmesse at its best

Hamburg (jj/sw) Großartige Kompetenzvorträge, aktives Netzwerken und erstklassige Präsentationen – die dritte B2B NORD konnte Aussteller und Besucher gleichermaßen auf ganzer Linie begeistern.



„Die Sitzplätze in den mehr als großzügig geplanten Kompetenzforen reichten nicht aus, die Zuhörer standen um die Foren herum und ließen sich von den hervorragenden Speakern mitreißen“, fasst Sven Boysen, Veranstalter und Leiter des Regenta Verlags, die Eindrücke zusammen. „Wir freuen uns, dass so viele Unternehmer, Entscheider und Führungskräfte der unterschiedlichsten Branchen die Kompetenzvorträge genutzt haben. Außerdem fanden an jedem Stand, in den Cateringbereichen, in der Relax-Area und auf den Gängen rege Gespräche statt. Ich bin mir sicher, dass mehr als eine neue Unternehmens- und Kooperationsidee auf der Messe geboren wurde.“



Francisca Garcia-Aval, Projektleiterin des Regenta Verlags, zur Ausrichtung der B2B NORD: Bereits auf den ersten beiden Messen im vergangenen Jahr zeichnete sich der Trend ,Kompetenzvortrag als Weiterbildungsmöglichkeit' klar ab. Neben den hervorragenden und informativen Vorträgen der ausstellenden Firmen, konnten wir mit den Keynote Speakern der GSA noch zusätzliche Impulse in den verschiedenen Themenbereichen setzen.“ Die Nachfrage nach Ständen für die B2B NORD am 13. November 2014 war sehr hoch. „Viele Aussteller haben den Platz gleich wieder für November reserviert und wir haben auch viele neue Anfragen dazu bekommen. Einige Premiumplatzierungen sind bereits vergeben. Die Planungen für November sind jetzt schon in vollem Gange“, so Francisca Garcia-Aval. Unternehmen, die eine der Top-Platzierungen wollen, sollten sich bereits jetzt zur nächsten Messe anmelden.

Veröffentlicht am: 11.02.2016