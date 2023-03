B2B NORD überzeugte Aussteller wie Besucher (Fotogalerie)

Hamburg/Norderstedt (kv/fg) Die B2B NORD in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen hat sich zum wichtigsten Netzwerktreffen für Unternehmer, Führungskräfte und Entscheider in der Metropolregion Hamburg entwickelt. Geschäftskontakte, Kooperationen und aktives Netzwerken standen bei Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse am 13. November im Vordergrund. Schon zum Auftakt des Messefrühstücks um 8 Uhr nutzten viele Unternehmer die Chance, erste Gespräche zu führen.



Messeveranstalter und Verleger Sven Boysen zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe: „Wir haben einen sehr großen Besucherzulauf, der um die Mittagszeit schon das Ergebnis unserer Aprilmesse übertroffen hatte. Die Impuls- und Kompetenzforen waren sehr gut besucht, zeitweise mussten die Zuhörer auf die angrenzenden Stände ausweichen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Vorträge zu verfolgen.“ So gab z. B. Buchautor und Speaker der German Speakers Association Felix Beilharz, in seinem Vortrag praktische Antworten auf viele Social Media Fragen im Unternehmensbereich. Heinz Rohde, Wolfram Kroker und Dr. Bettina Hermes von den eBusiness Lotsen zeigten die Möglichkeiten von E-Commerce und OnlineMarketing für Unternehmen auf. Ebenso vor übervollen Stuhlreihen konnte Paul Misar mit Einblicken in die Bereiche Positionierung und Branding überzeugen. In den vier Kompetenzforen überzeugten zudem engagierte Aussteller durch branchenspezifische Fachbeiträge und gaben detaillierte Information aus den Bereichen IT, Personal , Vertrieb und Finanzen.



Let's Talk about sales hieß es bei Jan H. Winter. Mit dem Thema dieser Vortragsreihe „Ich glaub dir hundert Lügen“ aus einem Lied von Helene Fischer entliehen, diskutierte Jan H. Winter mit seinen Talkgästen den GSA Speakern Arno Fischbacher und Felix Beilharz sowie Geschäftsführer Markus Wolf und Unternehmensberaterin Elke Riechert das Thema der Erwartungshaltung an Messen. Zum Abschluss der Vorträge in den Impulsforen griff Hjalmar Stemmann, wirtschaftspolitischer Sprecher der Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion und der Landesvorsitzender der MIT Hamburg das Thema der wirtschafts- und verkehrspolitische Situation im Norden, besonders rund um die A7 auf und diskutierte dieses im Anschluss auf dem Gemeinschaftsstand der CDU, MIT und Jungen Union mit den interessierten Zuhörern.



Eventleitung Francisca Garcia-Aval zog eine durchweg positive Bilanz der 4. B2B NORD: „Die Aussteller und Besucher waren begeistert. Es wurden sehr viele und vor allem qualitativ hochwertige Gespräche verzeichnet. Jetzt geht es für uns und die Aussteller natürlich darum, die vielen Kontaktanbahnungen in Verträge und Kooperationen umzusetzen. Wir bereiten jetzt mit Hochdruck die nächste Messe für das Frühjahr vor.“





Veröffentlicht am: 14.11.2014