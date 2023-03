Bauen, Wohnen, Modernisieren bei der 22. „Rund ums Haus“

Norderstedt (kv/lm) Seit 22 Jahren bietet die Rund ums Haus Messe in Norderstedt die perfekte Möglichkeit sich über die unterschiedlichsten Themen rund um die Immobilie umfassend und vor allem kompakt zu informieren.



Am 3. und 4. Februar ist es nun wieder soweit. Die Veranstalter, die Volksbank Pinneberg-Elmshorn und die Stadt Norderstedt, präsentieren den Besuchern wieder eine attraktive Messelandschaft mit den unterschiedlichsten Themenbereichen im Rathaus und in der TriBühne in Norderstedt.

90 Aussteller präsentieren von 10 bis 17 Uhr ihre Produkte und Innovationen und geben Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten aus den Bereichen Bauen, Wohnen und Finanzieren. Die „Rund ums Haus“ ist ein Event für die ganze Familie. Der Eintritt ist wie immer frei und für die Kinder bietet die Volksbank wieder das beliebte Kinderbetreuungsprogramm. Die Eltern haben so die Möglichkeit, entspannt über die Messe zu bummeln und ihre Kinder währenddessen in guten Händen zu wissen.



Wer sich für Bauen, Modernisieren und Renovieren interessiert, hat auf der Messe die Gelegenheit, sich an einem Ort über die unterschiedlichsten Themen und Anbieter zu informieren und so einen guten Überblick über die leistungsfähigen Unternehmen aus der Region zu bekommen. Fachleute beraten hier umfassend zu den neuesten Techniken und Standards und zeigen auch die Einsparungs- und Fördermöglichkeiten auf. Stefan Witt, Vorstandsmitglied der Volksbank Pinneberg-Elmshorn: „Die Digitalisierung rund um die Immobilie hält sowohl im Planungs- als auch Umsetzungsbereich Einzug und eröffnet viele Möglichkeiten. Themen wie Smart Home, für die Sicherheit und den Komfort in den eigenen vier Wänden oder auch die digitale Bad- und Küchenplanung, für einen kompletten Gesamteindruck vorab, stehen bei unseren Messebesuchern hoch im Kurs. Auch werden bei der Immobiliensuche zunehmend starre Bilder durch einen 360 Grad Rundgang in und um das gewünschte Objekt ersetzt, so dass wir unseren Kunden einen wesentlich umfassenderen Eindruck des Objekts vor der ersten Besichtigung geben können. Ein Thema, das aktuell in den Fokus rückt sind zunehmende Unwetter und Starkregen. Gerade Immobilienbesitzer müssen prüfen, ob die derzeitige Absicherung ausreicht, oder welche Maßnahmen noch getroffen werden müssen, um das Eigentum ausreichend zu schützen.“



Sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich finden die Besucher auf der Rund ums Haus die richtigen Ansprechpartner. Ob Badgestaltung, Heizungsanlagen, Fußböden oder individuelle Möbel – das vielfältige Ausstellungsprogramm lässt keine Wünsche offen.



Die Berater der Volksbank Pinneberg-Elmshorn und die Partner aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe sind in der TriBühne wieder Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzierung. Zum Beispiel wenn eine Modernisierung des Wohneigentums geplant ist, kann mit einem Modernisierungsdarlehen der Volksbank Pinneberg-Elmshorn die Neugestaltung einfach, schnell und unkompliziert in Angriff genommen werden. „Sie sind herzlich eingeladen, mit uns Ihre Wünsche und Ideen am Messestand zu besprechen und einen verlässlichen Partner für Ihr Vorhaben zu finden. Sie erreichen uns natürlich auch 24 Stunden/7Tage die Woche. Durch unsere digitalen Helfer haben Sie jederzeit und überall Ihre Bank dabei und bekommen Informationen, Antworten und Lösungsvorschläge schnell und übersichtlich“, so Guido Bumann, Bereichsleiter Bauen, Wohnen, Entwickeln. „An unserem Gemeinschaftsstand präsentiert die Stadt Norderstedt die aktuellen Projekte und Planungen der Stadt. Die Mitarbeiter aus Rathaus und Verwaltung freuen sich auf die Gespräche mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern und informieren über die verschiedensten Themen aus der Stadt.“



www.Rund-ums-Haus-Norderstedt.de



Veröffentlicht am: 26.01.2018