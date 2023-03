„bck  was ist bei uns anders?“

Kaltenkirchen (em/lm) Befragt man Interessenten wie es ihnen gefallen hat: „Es ist anders, als ich es von woanders kenne. Man fühlt sich sofort wohl, es ist locker und entspannt und keine Erwartungshaltung – man ist sofort im Kreise aufgenommen. Wenn die Chemie stimmt, passt es halt.“



Befragt man Mitglieder: „Im bck kann ich mich vom Zeit-, Erwartungsdruck und Stress erholen, treffe mich zum Erfahrungsaustausch oder wenn ich Ideen und Lösungsansätze für Aufgaben besprechen will. Keine Umsatzerwartung, keine wöchentlichen MUSS-Treffen, ohne Druck, Gäste mitzubringen. Auch wenn ich Monate nicht kommen kann, haben die anderen mich auf dem „Zettel“.“ Befragt man Veronika Podzins: „Wir sind alle mehr oder weniger schon tief in unserem „business“ und erfolgreich. Die monatlichen Treffen sollen Impulse für weiteres Wachstum ermöglichen und den Gemeinschaftsinn stärken. Ab einem individuellen Auslastungsgrad empfinde ich wöchentliche Treffen mit Menschen, die ich doch bestens kenne, für kreative Entwicklungen ungeeignet und zeitlich schwierig einzuplanen. Kurz gesagt, meine beste Freundinnen und Freunde habe ich immer im Kopf, auch wenn ich Sie nicht ständig sehe. Wachstum bedeutet für uns: Wertschätzend und nachhaltig unsere Unternehmen auf- und auszubauen, Kooperationen zu bilden, anderen bei Problemen oder nächsten Schritten zu helfen. Gründer, die noch Angst vor den nächsten Schritten haben, machen wir Mut und stärken sie.“



Ziel des bck im Ausblick 2013 bis 2014

Durch Vorträge auf aktuelle und Grundsatzthemen aufmerksam machen und mit der jährlichen Jahresauftaktveranstaltung sowie der Teilnahme an Messen die Philosophie der individuellen Unternehmen zwischen Kaltenkirchen und Hamburg zu präsentieren. Freude: Im Stillen haben sich über die Jahre sehr gute Kontakte entwickelt, jede/jeder hat sich auf seine Art und Weise entwickelt und Angst vor branchenähnlichen gibt es nicht, jeder darf dabei sein. Keiner wird ausgeschlossen, einzige Vorraussetzung: Die Chemie muss stimmen und die regelt sich von ganz allein, so war es in all den Jahren! Die nächste Veranstaltung findet am 26. August 2013 zum Thema „Nötig trifft lästig – Unternehmensnachfolge aus dem Blickwinkel loslassen und klar Schiff machen“ statt.



Nähere Informationen unter: wwwbck-sh.de

Veröffentlicht am: 25.06.2013