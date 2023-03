BDS BBQ mit traumhafter Aussicht

Norderstedt (mp) Wie jedes Jahr veranstaltet der BDS Norderstedt auch in diesem Jahr wieder das beliebte BDS BBQ.



Am 25. Juni ab 19 Uhr lädt der Bund der Selbstständigen in das Restaurant Seeblick auf der Landesgartenschau ein. Das leckere Essen vom Grill kann man zusammen mit einem unvergesslichen Blick aufs Wasser genießen. Ein spannender Business-Talk, und Musik von DJ Hardi Hartmann sorgen für einen rund um gemütlichen Abend. Der Preis für das BBQ beträgt für BDS Mitglieder und ihre Partner 25 Euro pro Person.



Alle, die noch nicht BDS Mitglied sind, zahlen 28 Euro pro Person. „Um zu unserem BBQ auf dem Gelände der Landesgartenschau zu gelangen, wird eine Eintrittskarte benötigt“, erklärt Birgit Wieczorek, 1. Vorsitzende. „Wir können Ihnen eine entsprechende Abendkarte ab 18 Uhr zu einem Sonderpreis anbieten.“ Anmeldungen sind direkt beim BDS Norderstedt oder Online unter www.BDS-Norderstedt.de möglich.

Veröffentlicht am: 21.06.2011