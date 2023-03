BDS Mitglieder zu Gast bei BMW STADAC in Norderstedt

Norderstedt (mp) Die regelmäßig stattfindenden BDS Afterwork Veranstaltungen erfreuen sich großer Beliebtheit. So wundert es nicht, dass am 7. April viele Mitglieder der Einladung folgten und zu BMW STADAC kamen.



Nach einer kurzen Vorstellung des traditionsreichen Autohauses und der verschiedenen Standorte, gab Philip Leuchtenberger, Gesamtleitung Verkauf von BMW STADAC, den Gästen eine Trendprognose mit auf den Weg: „In die Zukunft gesehen wird geringerer Verbrauch bei höherer Leistung zunehmen, d.h. aber auch, dass wir zunehmend Fahrzeuge mit drei oder vier Zylindern ausstatten werden und nur noch in den Topmotorisierungen sechs oder acht Zylinder haben werden.“



„Verträgt mein Auto E10?“

Wolfgang H. Wegmann, Serviceleiter von BMW STADAC in Norderstedt, konnte die Besucher hinsichtlich des neuen Kraftstoffes E10 beruhigen: „In allen BMW Pkw Modellen sämtlicher Baujahre ist der unbedenkliche Einsatz von E10 Kraftstoffen möglich. Unabhängig vom Ethanolgehalt ist jedoch weiterhin die mindest vorgeschriebene Oktanzahl gemäß Betriebsanleitung zu beachten, da einige ältere BMW Fahrzeuge Super Plus ROZ 98 aufgrund der erhöhten Klopffestigkeit benötigen.“



Auf dem neusten Stand der Technik

Spannend für die Gäste der BDS Afterwork Veranstaltung waren auch die neusten BMW-Innovationen. So gibt es zum Beispiel Apps für das „iphone“ zum Auf- und Zuschließen der Türen und zur Ortung des Fahrzeuges bei Diebstahl oder Verlust. Fertig entwickelt, aber noch nicht freigegeben, ist die neuste Technik, die es ermöglicht über das Lenkrad die Herzfrequenz des Fahrers zu messen und im Notfall den Wagen sicher an den Straßenrand zu manövrieren sowie den Notruf zu betätigen. Bei Häppchen und Getränken hatten alle Anwesenden die Möglichkeit dem STADAC-Team Fragen zu stellen, sowie sich die Vorführmodelle und deren modernste technische Ausstattung demonstrieren zu lassen und selbst zu testen.

Weitere Informationen über die BDS Afterwork Veranstaltungen unter www.bds-norderstedt.de.



Veröffentlicht am: 21.04.2011