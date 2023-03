BDS startet ins neue Jahr mit Neujahrsempfang 2017

Norderstedt (em/fg) Traditionell beginnt das Jahr beim Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte mit dem Neujahrsempfang. In diesem Jahr kommen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur aus Norderstedt und der Region am 25. Januar erneut im Autohaus STADAC zusammen.



Der BDS Nord bildet mit mehreren hundert Mitgliedern ein regionales Netzwerk aus Unternehmern, Geschäftsführern und Führungskräften. Regelmäßige Netzwerktreffen und Businessveranstaltungen bieten den Mitgliedern eine Plattform, um geschäftliche Kontakte zu genieren und zu pflegen Der Neujahrsempfang des BDS Nord ist ein Pflichttermin. Hier treffen sich wichtige Persönlichkeiten, die die Region, aber auch das Land bewegen. Die ideale Gelegenheit, um zu hören, wie die Stimmung ist und was man im Jahr 2017 gemeinsam bewegen kann.



Als Redner konnte der BDS in diesem Jahr Thomas Sonnenburg, Dipl. Sozialpädagoge und Streetworker durch das Fernsehpreis prämierte TV-Format „Die Ausreißer“ (RTL) bekannt geworden, gewinnen. Er berichtet in seinem Vortrag „Motivation durch Begeisterung“ authentisch, praktisch und aktuell u.a. von seinen persönlichen Erfahrungen mit einem Programm, welches in erstaunlicher Art und Weise das Potential von Teilnehmerinnen und Teilnehmern berührt, innerhalb von wenigen Wochen zu einem Motivationsschub führt und Potentiale „freilegt“.



Wer, wenn nicht die jungen Menschen, die Azubis, Berufseinsteiger, Nachwuchskräfte und Absolventen von den Schulen, Universitäten und anderen Bildungsinstitutionen sollen in den nächsten Jahren mit ihrem unvoreingenommenem Denken für Innovationen sorgen? Welche „Geheimnisse“ im Miteinander fordernd und fördernd zugleich sind und wie man Potentiale freilegt erfahren die Gäste des BDS Neujahresempfangs am 25. Januar ab 18.30 Uhr.



Anmeldungen zum Neujahresempfang nimmt Birgit Wieczorek bis zum 10. Januar 2017 unter info@bds-nord.de entgegen.



Foto: Thomas Sonnenburg, Dipl. Sozialpädagoge und Streetworker bekannt durch „Die Ausreißer“ (RTL).

Veröffentlicht am: 02.01.2017