Bei der Qualität trennt sich die „Spreu vom Weizen“

Neumünster (mp) Volle Leistung zu einem günstigen Preis – das verspricht die IMN GmbH aus Neumünster. Bereits seit 1989 ist das Unternehmen auf die Wiedervermarktung von gebrauchten ITSystemen spezialisiert. „Der große Vorteil für unsere Kunden ist, dass der Vorbesitzer bereits den größten Wertverlust für sie übernommen hat“, erklärt Thomas Ruge (gr. Foto). „Die Qualität und die Performance der Systeme bleibt hingegen gleich.“



Das 16-köpfige Team betreut Kunden in ganz Europa. Die Waren werden weltweit aufgekauft und im Neumünsteraner Lager zerlegt, geprüft und eingelagert. „Alle Daten vom vorherigen Besitzer werden selbstverständlich gelöscht“, so der IT-Spezialist weiter. „Dies bieten wir unseren Kunden auch als Dienstleistung an.“ Sollte ein Kunde einen besonderen Wunsch haben, wie beispielsweise ein System, das der Hersteller aus dem Programm genommen hat, nutzt die IMN GmbH ihre weltweiten und jahrelangen Kontakte, um diesen zu erfüllen. „Wir können einen großen Teil der Waren innerhalb von 48 Stunden liefern“, versichert Thomas Ruge. Die professionelle Aufbereitung und Überprüfung erfolgt stets durch eigene Servicetechniker. Sämtliche Komponenten werden in systemspezifischen Testreihen intensiv geprüft, bevor sie ausgeliefert werden. Sicherheit verschafft zusätzlich eine Garantie auf alle Produkte. Natürlich übernimmt das Team von der IMN GmbH auch die kostengünstige Aufrüstung und Erweiterung von bestehenden Servern, Arbeitsplätzen und Netzwerken.

Veröffentlicht am: 02.04.2012