„Bei uns passt jeder Schlüssel ins Loch“

Ellerbek (ls/ml) Seit fast 20 Jahren leitet Andreas Rottgardt das Unternehmen Richter Eisenwaren. Sein Ziel ist es an 365 Tagen im Jahr überall den richtigen Schlüsseldienstmonteur für die Kunden zu finden. Außer einem hervorragendem Service ist für den Unternehmer auch der Preis entscheidend. In fast allen Gebieten sind mehrere Monteure im Einsatz, sodass für jede Arbeit ein geeigneter Monteur zur Stelle ist. Es gehören Schlosser, Schreiner und Elektriker zu diesem Bereich. Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit dem Inhaber Andreas Rottgardt zu einem Gespräch.



Wie lange besteht Ihr Schlüsseldienst schon?

Die Firma Richter besteht schon erfolgreich seit 75 Jahren. Später übernahm ich das Unternehmen und bin jetzt stolzer Inhaber der Firma.



Haben Sie eine besondere Gründungsgeschichte, die Sie uns mitteilen möchten?

Ich bin bei Richter am 1 August 1977 angefangen und habe 1980 meinen Einzelhandelskaufmann gemacht. Im selben Jahr habe ich mit dem Schlüsseldienst angefangen. Schließlich übernahm ich den Familienbetrieb am 1. April 1993, der sich seitdem erfolgreich weiterentwickelt hat.



Wie viele Mitarbeiter stehen Ihren Kunden zur Verfügung?

Zurzeit sind bei uns 8 Mitarbeiter beschäftigt, die tatkräftig im Einsatz sind und mir unter die Arme greifen.



Bilden Sie selber aus?

Ja, wir bilden selber aus, um unsere Erfahrungen an den Nachwuchs weiterzugeben.



Wie lange sind Ihre Mitarbeiter schon bei Ihnen im Betrieb angestellt?

Meine Mitarbeiter sind 20, 13, 14 und 6 Jahre bei mir beschäftigt.



Welche Dienstleistungen bieten Sie Ihren Kunden an?

Wir bieten unseren Kunden einen Rundum-Schlüsseldienst, der 365 Tage im Jahr im Einsatz ist. Wir öffnen für unsere Kunden Türen, Fenster, Autos und Tresore sowie alles andere, was defekt oder verschlossen ist. Außerdem liefern und montieren wir unter anderem Fenstersicherungen, Sicherheitszylinder, Stangenschlösser, Alarmanlagen und Überwachungskameras. Wir sichern Häuser sowie Familien, Geld und das Leben... Zusammengefasst, alles, was unseren Kunden am Herzen liegt.



Welche Kunden sprechen Sie an?

Mieter, Verwaltungen sowie Großkunden aber auch die Polizei und Feuerwehr im Kreis Schleswig-Holstein und Hamburg gehören zu unseren Kunden. Wir erreichen jeden Ort, wenn man uns braucht.



Haben Sie potenzielle Mitstreiter?

Ja die haben wir in Pinneberg, Ellerbek und Quickborn.



Was zeichnet Ihr Unternehmen im Gegensatz zum Mitstreiter ganz besonders aus?

Bei uns werden unsere Kunden in allen Fachbereichen kompetent, ehrlich als auch zuverlässig beraten. Dabei kann es im Einzelfall auch durchaus ein Mal passieren, dass sich für uns ein kleineres Geschäft ergibt, weil wir eine günstigere Lösung für den Kunden finden. Wir als Familienbetrieb werden von unseren Kunden sehr geschätzt.



Herr Rottgardt, wie beschreiben Sie die aktuelle Situation in Ihrem Betrieb?

Wir sind sehr zu frieden mit unserem Betrieb. Alles läuft so, wie ich es mir wünsche. Die aktuelle Situation kann nicht besser sein.



Gibt es zurzeit spezielle Maßnahmen, die Sie in Angriff nehmen?

Ja, Mitarbeiter aufstocken sowie andere Fachbereiche mit in unser Sortiment aufnehmen, denn so können wir unseren Kunden ein noch größeres Spektrum an Dienstleistungen anbieten und das ist für uns ganz besonders wichtig.



Was tun Sie, um auf sich Aufmerksam zu machen?

Wir setzten ganz traditionell auf Mundpropaganda, also das klassische Empfehlungsmarketing.



Zum Schluss, wenn Sie mögen: Ihren persönlichen Wunsch?

Ich möchte weiterhin anderen Leuten helfen, in jeder Situation, da ich engagierter Feuerwehrmann bin. Außerdem möchte ich die Firma immer positiv nach vorne bringen, zusammen mit meinen langjährigen Mitarbeitern. Warum sie so lange bei uns sind, ist ganz klar, denn das Betriebsklima ist sehr gut. Eben Familiär, wie man es von uns kennt. Darauf bin ich ganz besonders stolz und werde mich auch weiterhin zusammen mit meinen Mitarbeitern in diesem Sinne engagieren



Bild: Inhaber Andreas Rottgardt: „Alles läuft so wie ich es mir wünsche. Die aktuelle Situation könnte nicht

besser sein.“

Veröffentlicht am: 31.01.2013