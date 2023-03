BEN liefert günstigen Strom

Norderstedt (em) Die im Jahre 2012 gegründete Energiegenossenschaft BEN (BürgerEnergie Nord eG) startet demnächst mit der Lieferung von günstigem Solarstrom an drei Unternehmen.



BEN erzeugt über 160.000 kWh Solarstrom direkt auf den Dächern der verbrauchenden Unternehmen in eigenen Photovoltaikanlagen. Dezentrale Erzeugung/Verbrauch ermöglichen den günstigen Strompreis, ohne Investitionen in neue Stromnetze. Die Form der Genossenschaft ermöglicht es zudem, Geschäftsführer, Arbeitnehmer und andere Bürger zu beteiligen (attraktive Dividende von bis zu fünf Prozent möglich) und die Unternehmensliquidität nicht zu belasten.



Interessierte Unternehmen sowie investitionsbereite Bürger erhalten weitere Informationen im Solarzentrum Norderstedt, Tel.: 040 - 325 990 12-0 oder unter www.beneg.de.

Veröffentlicht am: 29.05.2013