Benzin- und Lösemitteltanks vom Profi reinigen

Kaltenkirchen (lr/ab) Als Spezialunternehmen für Benzin-, Superbenzin-, Lösemittel- und Flugkraftstoffe Tanks ist Tanktechnik Dringelburg zertifiziert. Die Mitarbeiter werden regelmäßig intern sowie auch durch die Berufsgenossenschaft und diverse Sachverständige geschult, was zur Akkreditierung des Unternehmens durch den jeweiligen Auftraggeber führt.



„Die Reinigungen werden speziell an Tankstellen, Flughäfen, Testlaboren, Bundeswehrstandorten und in der Chemie- und Pharmaindustrie ausgeführt“, erklärt Torsten Hampel, Geschäftsführer von Tanktechnik Dringelburg. „Wir verfügen über die erforderliche, zugelassene Ausrüstung wie zum Beispiel Atemschutz, funkenfreies Werkzeug, Gasspürgeräte, Absturzsicherungen und Bergungseinrichtungen.“ Zur Reinigung der Tanks ist eine ausreichend große Absperrung des Arbeitsbereiches erforderlich, damit sich keine explosiven Gase durch Fremdeinwirkung entzünden können. Somit wird gleichzeitig die Sicherheit von Mensch und Umwelt garantiert.



„Bei der Reinigung ist mit größter Sorgfalt und Umsicht vorzugehen“, erklärt Torsten Hampel weiter. „Generell wird bei jedem dieser Einsätze ein zusätzlicher Mitarbeiter als Sicherheitsposten gestellt, der die Arbeiten überwacht.“ Auch bei der Reinigung von Flugkraftstoffen, steht das Team unter ständiger Überwachung der Flughafenfeuerwehr. „Allein durch die Einhaltung aller Sicherheitsregeln und der immer wiederkehrenden Schulungen unserer Mitarbeiter werden Unfälle bei Tanktechnik Dringelburg vermieden, denn die Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.“ Mehr Informationen rund um die Tankreinigung bekommen Interessierte auf der Homepage des Unternehmens oder telefonisch.



Fotos: Die Tankreinigungen werden immer unter den höchsten Sicherheitsstandards durchgeführt.

Veröffentlicht am: 23.07.2013