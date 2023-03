Beratung, aber nicht von der Stange

Hamburg (uo/ab) Sie sind die Experten! Michael Wittrock und Sven Ode arbeiten in einem Bereich, mit dem man sich eigentlich nur ungern beschäftigt. Es geht um Versicherungen und Finanzberatung.



„Die Branche hat einen schlechten Ruf, was oftmals daran liegt, dass Versicherungsmakler die Kunden nicht individuell genug beraten, sondern einfach von der Stange verkaufen, um den Umsatz hoch zu halten“, erläutern die beiden Geschäftsführer Michael Wittrock und Sven Ode, die Gründer von FAIRMASTER konzept oHG.



Ausgezeichnete Beratung für echte Lösungsergebnisse

Im Leben, so die beiden Versicherungsfachmänner, gibt es nicht Frau oder Herrn Mustermann, sondern jeder Kunde hat ein Anrecht auf eine individuelle Beratung und ein auf ihn zugeschnittenes Angebot. Was im privaten Umfeld gilt, gilt insbesondere natürlich auch im Bereich der Unternehmen. Auch hier ist eine ausgezeichnete Beratung und die Erarbeitung von echten Lösungen das wichtigste Merkmal. „Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist unter anderem der Bereich der betrieblichen Altersvorsorge“, erläutert Sven Ode und verweist darauf, was einem Unternehmer blühen kann, der unzureichend beraten wurde. „Unsere Mission ist es, Anbieterübergreifend den Einzelfall genau unter die Lupe zu nehmen und passende Lösungen anzubieten. Dabei geht es nicht um den schnellen Euro, sondern um nachhaltige, faire und langfristige Zusammenarbeit“, betont Michael Wittrock. Die Begeisterung für ihre Arbeit sieht man den beiden an. Die Referenzenliste auf ihrer Internetseite belegt die Fairness, Nachhaltigkeit und fachlich, einwandfreie Arbeit zu den gelebten Maximen des Unternehmens.



Die besten Angebote – individuell für jeden Kunden

„Viele Kunden bleiben uns über Jahre treu, ein gutes Indiz dafür, dass sie zufrieden sind und uns vertrauen“, freuen sich die beiden Hamburger Versicherungsfachleute. „Wer zu uns kommt, wird umfassend beraten und erhält die besten Angebote, die es auf dem Markt gibt. Dafür setzen wir all unsere Energie ein“, so Michael Wittrock abschließend.



Foto: Die beiden Geschäftsführer geben all ihre Energie, um das beste Angebot für ihre Kunden zu finden.

Veröffentlicht am: 27.09.2013