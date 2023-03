Beratung bei Tageslicht

Norderstedt (lm/sw) Mit brillanten Farben die Geschäftsräume individuell gestalten. Für eine optimale und kompetente Beratung wurde im firmeneigenen Geschäft des Malereibetrieb Michael Hüfner die Beratungsinsel kreiert. Hier kann sich der Kunde die Farben, optimal ausgeleuchtet durch eine Tageslichtlampe, ansehen und auf sich wirken lassen können.



„Eine Farbberatung muss immer bei Tageslicht durchgeführt werden“, so der Maler- und Lackiermeister Michael Hüfner. „Nur so sieht man den gewünschten Farbton. In unserer computergesteuerten Farbmischanlage mischen wir diesen dann für unsere Kunden direkt an.“ Die gemütliche Beratungsecke lädt dazu ein, Ideen und Wünsche mit den motivierten Mitarbeitern zu besprechen, auf der Beratungsinsel sorgt eine große Auswahl an zahlreichen Farbmustern für Anregungen. Solche Muster liegen selbstverständlich auch für Tapeten sowie für Fußbodenbeläge wie Teppiche, Laminat, Fertigparkett, PVC- und Korkbeläge aus. Das gut ausgebildete und eingespielte Team um Inhaber Michael Hüfner setzt alle Wünsche schnell, zuverlässig und sauber um.



Foto: Eine Tageslichtlampe sorgt auf der Beratungsinsel für die richtige Ausleuchtung der Farbmuster.



Malereibetrieb Hüfner

Ulzburger Straße 567a

22844 Norderstedt

Tel.: 040 - 94 36 38 21

info@malereibetrieb-huefner.de

www.malereibetrieb-huefner.de

Veröffentlicht am: 25.06.2013