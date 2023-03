Bereits über 200 Aussteller angemeldet

Hamburg (em) Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die MesseHalle Schnelsen ist für die größte regionale Wirtschaftsmesse so gut wie ausgebucht. Über 200 Aussteller haben sich bereits für die B2B NORD angemeldet. Nur wenige Restplätze sind noch verfügbar und können kurzfristig gebucht werden.



Bitte wenden Sie sich bei Interesse zeitnah an:

Francisca Garcia-Aval

Projektleitung Event

E-Mail: Francisca.Garcia@Regenta-Verlag.de

Tel.: 04192 - 819 69-58



Spektakulärer Weltrekordversuch mit Joe Alexander

Einmal an etwas Außergewöhnlichem teilhaben, um den eigenen Zielen näher zu kommen? Das ist jetzt möglich! Joe Alexander, ExtremCoach und jetzt Buchautor, zeigt, wie Unglaubliches erreicht werden kann. Für den Weltrekordversuch werden insgesamt circa 100 Unternehmerinnen und Unternehmer gesucht, die mutig genug sind, am Weltrekordversuch „Die meisten von Managern simultan per Hand zerschlagenen Bretter“ teilzunehmen. Ziel dabei ist es, dass alle Manager ihr eigenes Brett, auf ein Startzeichen hin, zeitgleich durchschlagen. Nach Gelingen des Weltrekordes bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde sowie sein durchgeschlagenes Brett ausgehändigt, signiert von ExtremCoach Joe Alexander.



Achtung! Die Teilnahmeplätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Damit der Weltrekord für gültig erklärt werden kann, werden von jedem Teilnehmer der vollständige Name sowie die Firma benötigt. Profi Joe Alexander bereitet alle Teilnehmer gezielt und umfassend auf den Bruchtest vor und erklärt, wie sich dieser Bruchtest auch erfolgreich auf den Berufsalltag übertragen lässt.



Anmeldungen für dieses einzigartige Ereignis sind ab sofort bis zum 26. November per E-Mail an Info@B2B-NORD.de möglich. Der Weltrekordversuch startet um 16 Uhr an der Hauptbühne im OG.

Veröffentlicht am: 08.11.2013