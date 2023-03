Berufliche Integration von Flüchtlingen  gemeinsam aktiv

Kaltenkirchen (em/mhp) Kooperation und Integration, das waren die Schlagworte des Unternehmerforums Spezial, welches am 12. Dezember 2016 bei der Firma Cavendish & Harvey stattfand. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing Kaltenkirchen e.V. und der Stadt Kaltenkirchen hatte das Unternehmen eingeladen, um Kooperationspartner bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu finden.



Als im letzten Jahr die Flüchtlinge die Berichterstattung beherrschten, wurde die Belegschaft des Süßwarenproduzenten aktiv. Es bildete sich eine Projektgruppe, eine vorweihnachtliche Spendenaktion wurde organsiert und die Betriebssportgruppe wurde für Flüchtlinge geöffnet. Cavendish & Harvey wollte jedoch mehr für die nachhaltige Integration der Geflüchteten tun und Flüchtlinge im Unternehmen beschäftigen. Marco Denker aus der Projektgruppe erläutert „Durch Arbeit erfährt man Wertschätzung und erhält eine längerfristige Perspektive, zudem knüpft man soziale Kontakte und hat Berührung mit der deutschen Sprache.“ Am 1. August 2016 hat Cavendish & Harvey einen Auszubildenden aus dem Iran als Industriekaufmann eingestellt. Vor der Einstellung des neuen Azubis mussten jedoch erst einmal elementare Fragen geklärt werden: was gibt es bei Beschäftigung von Flüchtlingen rechtlich und kulturell zu beachten, welche Fördermöglichkeiten für Unternehmen und Geflüchtete werden von verschiedenen Stellen angeboten und wie findet man einen passenden Bewerber. Cavendish & Harvey hat sich dafür Unterstützung gesucht und im vergangenen Jahr ein kleines Netzwerk aus Ansprechpartnern und Experten aufgebaut. Unter anderem ist man dem Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ beigetreten: www.unternehmen- integrieren-fluechtlinge.de.



Bürgermeister Hanno Krause unterstreicht „Ressourcen können geteilt, Erfahrungen ausgetauscht werden - von einer Kooperation profitiert daher jedes einzelne Unternehmen, die jeweiligen Mitarbeiter sowie die eingestellten Flüchtlinge. Es freut mich, dass Cavendish & Harvey mit so viel Leidenschaft dabei ist und mit diesem Unternehmerforum einen Kooperationsaufruf zur beruflichen Integration von Flüchtlingen gestartet hat. Dieses Engagement ist lobenswert und verdient Unterstützung.“

Veröffentlicht am: 25.01.2017