Beschäftigungsoffensive für die Schwalestadt

Neumünster (em/ab) Der Arbeitsbereich ist groß, die Aufgaben die der neue Geschäftsführer des Jobcenters Neumünster vor sich hat, sind jedoch keine Unbekannten. Seit Mitte Juni ist Thorsten Hippe, Chef der 131 Mitarbeiter in der Friedrichstraße.



Die Trägerversammlung des Jobcenters, die aus Vertretern der Stadt Neumünster sowie der Agentur für Arbeit besteht, bestellte den 46- Jährigen zum Nachfolger des Ende April in den Ruhestand verabschiedeten Rolf-Dieter Brüggen. Hippe war bereits 2005 als Mitarbeiter der Stadt im damaligen Sozialamt beschäftigt und dort maßgeblich an der Zusammenführung von Agentur für Arbeit und der Kommune als Träger der neuen Jobcenter beteiligt. Seit 1. August 2009 bereits als Bereichsleiter und stellvertretender Geschäftsführer im Amt, kommen nun keine allzu neuen Aufgaben auf ihn zu. „Mein Ziel ist der weitere Ausbau des Jobcenters zu einem anerkannten sozialen Dienstleister in der Stadt“, so Hippe.



Beschäftigungsoffensive für Neumünster

Seine Schwerpunkte sieht der gebürtige Neumünsteraner dabei in zwei gleichwertigen Bereichen. „Der erste Aufgabenbereich ist es, unsere Kunden in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis zu bringen. Dazu kooperieren wir schon sehr erfolgreich mit dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit, der den Arbeitgebern einen festen Ansprechpartner bietet, um eine schnelle und passgenaue Vermittlung von Personal zu gewährleisten“, erklärt Thorsten Hippe weiter. „Diesen Bereich wollen wir in Zukunft mit einer eigenen Beschäftigungsoffensive für Neumünster ergänzen. Dazu werden wir zunächst in einer halbjährlichen Projektphase, mit eigenen Mitarbeitern die Vermittlung unserer Kunden an potentielle Arbeitgeber unterstützen. Der direkte Kontakt von Jobcenter und Arbeitgeber, gemeinsam mit unseren Kunden, schafft in dem ein oder anderen Fall sicherlich Möglichkeiten, eine Integration auf dem Arbeitsmarkt langfristig, zum Beispiel durch Qualifizierungsmaßnahmen zu ermöglichen.“ Aber auch der sozialpolitische Auftrag des Jobcenters wird in Zukunft weiterhin einen wichtigen Bereich einnehmen. „Erst wenn die Grundsicherung bei unseren Kunden gesichert ist, hat er den Kopf frei, sich mit dem Thema Arbeitsplatzsuche konsequent auseinanderzusetzen“, so Thorsten Hippe abschließend.



Foto: Thorsten Hippe ist seit Mitte Juni neuer Geschäftsführer des Jobcenters Neumünster.

Veröffentlicht am: 24.07.2013