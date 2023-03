„Besser besser“

Norderstedt (mp) ... – an diesen Leitspruch halten Michael Friedrich, Inhaber von Friedrich Gartenbau, und sein Team fest. Egal, ob Neu- oder Umgestaltung, das Ziel ist immer besser als besser zu sein.



Mit moderner Technologie erstellt das Team nach dem Erstgespräch mit dem Kunden eine Visualisierung am Computer, so kann sich der Kunde einen besseren Eindruck vom späteren Ergebnis machen. „Dieses erleichtert die weitere Vorgehensweise“, erklärt Michael Friedrich. Der Kunde kann sofort sehen, ob die Pflasterung oder die Gestaltung der Außenanlagen sich in der gewünschten Art und Weise in das Gesamtbild einbinden.



„Gerne bieten wir unseren Kunden auch eine Planung und Gestaltung nach den fünf Elementen in Zusammenarbeit mit einem bekannten Hamburger Feng Shui-Berater an“, so der Gartenexperte weiter. „Kein Wunsch bleibt bei uns offen. Egal, ob der private Garten zur Wohlfühloase beziehungsweise für den Spieleinsatz oder das Firmengelände zum Erscheinungsbild des Unternehmens gestaltet werden soll, aus der Kombination von Rollrasen, Blumen, Sträuchern, Pflastersteinen und Holzterrassen erreichen wir den gewünschten Effekt.“ Aber nicht nur in den Sommermonaten übernehmen Michael Friedrich und seine Mitarbeiter die Pflege des Gartens, auch der Baumund Strauchschnitt im Herbst und Frühjahr sowie ein Winterdienst gehören zu den Serviceleistungen.

Veröffentlicht am: 02.04.2012