„BesSEr Land leben  Rundum Stark!“ (Fotogalerie)

„Wir wollen heute auf dem Segeberger Wirtschaftstag 2015 unseren Kreis in den Mittelpunkt stellen, der Kreis ist ungefähr zur Hälfte städtisch und zur anderen Hälfte ländlich geteilt, wir wollen zeigen, dass es sich hier im Kreis sowohl in den Städten als auch speziell auf dem Land wunderbar leben und arbeiten lässt“ so Ulrich Graumann, Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg.Diese drei Themen bestimmten das Vortragsprogramm des Abends, nach der Begrüßung durch Ulrich Graumann folgten Grußworte von Jan Peter Schröder, des Landrates des Kreises Segeberg und Hans-Jürgen Kütbach, der Bürgermeister der Stadt Bad Bramstedt. Die weiteren Vorträge, die umfassend auf das Marketing, die Gesundheitswirtschaft und die Wirtschaft des Kreises im Allgemeinen eingingen, sorgten für angeregte Diskussionen im Anschluss.Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg veranstaltet die Wirtschaftstage seit 2013 jährlich. Mit von Jahr zu Jahr variierenden Themen findet der Wirtschaftstag an den verschiedensten Orten im Kreis Segeberg statt. Die Location wird themengerecht ausgewählt, so wurde der letzte Segeberger Wirtschaftstag 2014 unter dem Motto „Zusammen WachSEn“ passend in Norderstedt, der Stadt die, die Maßstäbe für die Zusammenarbeit in der Metropolregion neu gesetzt hat, veranstaltet.In seinem Vortrag brachte Jens Ritter, Geschäftsführer des Klinikums Bad Bramstedt und Hausherr an diesem Abend, den Besuchern näher was das Klinikum Bad Bramstedt an beruflicher Reha und Gesundheitsförderung für Unternehmen in der Region zu bieten hat. „Als Gesundheitsanbieter beschäftigen wir uns gleichzeitig mit Gesundheit und Tourismus und haben jeden Tag über 400 Reha- Patienten hier im Hause,“ so Jens Ritter. Als Veranstaltungsort für die Thematik „Tourismus, Arbeit und Gesundheitswirtschaft“ des Wirtschaftstages 2015 passt Bad Bramstedt gerade zu optimal. Besonders im Bereich des Gesundheitswesens kann die Kurstadt ein exzellentes Angebot bieten. Im Kurgebiet der Stadt ist das renommierte Bad Bramstedter Klinikum zu Hause, das eines der größten Kompetenzzentren für Gelenk-, Wirbelsäulen-, Muskel-, Nerven- und Gefäßerkrankungen in Europa bildet.Hans-Jürger Kütbach, Bürgermeister der Stadt Bad Bramstedt betonte „Ich freue mich natürlich, dass der Wirtschaftstag hier in Bad Bramstedt angekommen ist. Heute ist die Wahrnehmung für unsere Kurstadt besonders groß. Ich finde es sehr spannend, hier an einer Stelle zu stehen, an der sich einerseits das Kreisthema Gesundheit mit dem Oberbegriff der Veranstaltung, wie sieht es im ländlichen Raum aus, mischt. Dass Bad Bramstedt nicht nur zentral in Schleswig-Holstein liegt, sondern auch noch eine Art Schnittstelle darstellt, das passt einfach, deswegen freue ich mich besonders, dass wir hier sein können.“