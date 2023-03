Best of B2B NORD - von 0 auf über 200

Hamburg (em) Schon mit der ersten Messe katapultierte sich die B2B NORD in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen zur größten regionalen Wirtschaftsmesse Deutschlands. Kompetenzvorträge, Extrem-Coaching, WirtschaftsDialoge und professionelle Unternehmerportraits vor Ort gefilmt und geschnitten – die erste B2B NORD bot ein ereignisreiches Programm und auf 1.800 Quadratmetern jede Menge Platz zum Kontakte knüpfen.



Mit 214 ausstellenden Unternehmen war bereits der Auftakt der B2B NORD das größte, regionale Netzwerkevent ganz Deutschlands. Rund 3.000 Fachbesucher füllten gemeinsam mit den Ausstellern die zwei Ebenen der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. „In unseren anfänglichen Planungen hatten wir mit 100 Ausstellern gerechnet, dass es nun über 200 Aussteller geworden sind, übertrifft alle unsere Erwartungen“, so Verlagsleiter Sven Boysen. Bereits um 9 Uhr herrschte großer Andrang während des Messebuffets. Viele nutzten die Gelegenheit hier erste Kontakte zu knüpfen.



Mit der Messeeröffnung startete gleichzeitig das umfangreiche Messeprogramm auf der Hauptbühne sowie in den drei Vortragsbereichen des Kompentenzforums. „Wir haben die Messe bewusst auf einen Tag angesetzt, wohl wissend, dass es für viele Aussteller und Besucher eine logistische Meisterleistung werden würde, alle Angebote wahrnehmen zu können und gleichzeitig die vielfältigen Möglichkeiten für neue Kontakte zu interessanten Unternehmen zu nutzen. Die Resonanz der Aussteller und Besucher zeigt uns jedoch ganz klar, dass dies der richtige Ansatz ist. Die Menge und Qualität der Gespräche wurde von Ausstellern und Besuchern als absolut hochwertig und vielversprechend bewertet“, so Verlagsleiter Sven Boysen.



Hochkarätiger Besuch erwartete die Gäste am Abend beim WirtschaftsDialog des Regenta-Verlages. Direkt aus dem Landtag auf die Bühne der B2B NORD stellte sich Wolfgang Kubicki, Vorsitzender der FDP-Fraktion des Landtages Schleswig-Holstein, den Fragen von Verlagsleiter Sven Boysen zum Thema Metropolregion Hamburg.



Bereits auf der Messe konnte der Regenta-Verlag zahlreiche Anmeldungen für die nächste B2B NORD am 28. November 2013 entgegen nehmen. Interessierte erhalten weitere Informationen unter www.B2B-NORD.de.

Veröffentlicht am: 30.04.2013