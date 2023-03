Neumünster (em/nl) Zum zweiten Mal in Folge hat die Sparkasse Südholstein den Bankentest von Focus Money und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) in Neumünster gewonnen. Sie verfügt über die beste Kundenberatung in der Stadt, so das Urteil der Tester. Nachdem der Sparkasse bereits 2012 der Titel „Beste Bank“ verliehen wurde, darf sie als erfolgreicher Titelverteidiger nun das Prädikat „Ausgezeichnet“ für sich beanspruchen.



Deutschlandweit testen Focus Money und das IVA jedes Jahr in den größeren Städten die Beratungsqualität der Kreditinstitute. Das Ziel der Tests besteht darin, sowohl den Banken als auch den Kunden einen Vergleichsmaßstab zu bieten, der auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. „Das ist ein toller Erfolg. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter und freue mich, dass bei den Tests das wichtigste Kriterium in der Kundenbeziehung im Mittelpunkt stand: die Beratungsqualität. Sie ist es, die den Mehrwert Sparkasse ausmacht, und dieser Mehrwert ist spürbar. Unsere Titelverteidigung in Neumünster ist der beste Beleg dafür, dass der Testsieg im vergangenen Jahr kein Zufall war. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, in allen unseren Filialen eine hochwertige und individuelle Beratung zu bekommen“, betont Ralph Schmieder, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein. Auch in Pinneberg ist die Sparkasse Südholstein in diesem Jahr Focus- Money-Testsieger geworden.



Foto: Die Mitarbeiter der Sparkasse Südholstein freuen sich, den Bankentest in Neumünster zum zweiten Mal in Folge für sich entschieden zu haben. Vorstandsvorsitzender Ralph Schmieder (rechts) ist stolz auf seine Mitarbeiter.

Veröffentlicht am: 20.03.2013