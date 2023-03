Beste Qualität zu vernünftigen Preisen

Appen (uo/lm) Der verlässliche Partner für Komplettlösungen in der Logistikbranche und dem Warenmanagement. Im November 2000 fiel der Startschuss für das Unternehmen RS Logistik in Appen bei Pinneberg.



Mit einem Team von 15 kaufmännischen und 14 gewerblichen Mitarbeitern sowie mehreren Auszubildenden arbeitet RS Logistik Appen heute bundesweit und international. Stück- sowie Gefahrengut, Teil- und Komplettladungen gehören zum Angebot. Kurier- und Sonderfahrten, Hebebühnenzustellungen, Zwischenlagerungen und Kommissionierungen sowie Quertransporte runden das Leistungsspektrum der Spedition ab. „Ein Tätigkeitsschwerpunkt ist der Transport von Pflanzen für Fachmärkte von führende Produzenten in der hiesigen Region“, erläutert Inhaber Volker Steffens.



Im Verbund mit 66 Partnern im S.T.a.RNetz und 102 weiteren Partnern im VTL-Verband, national und international, kann RS Logistik Appen die gesamte Bandbreite von Transportaufgaben bieten. „Auf unserem gut 22.000 Quadratmeter großen Gelände haben wir rund 7.000 Quadratmeter Lagerflächen zur Verfügung. Hier können wir Waren kommissionieren oder zwischenlagern, beispielsweise befinden sich hier unser zugelassenes Gefahrengutlager oder das Pharmazie-Lager“, so Volker Steffens abschließend.



Foto: Der Fuhrpark umfasst 7,5 bis 40 Tonner, vom Planfahrzeug bis zum Doppelstock-Thermo-Koffer mit und ohne Hebebühne.

Veröffentlicht am: 20.12.2013