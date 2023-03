Beste Unterhaltung mit Herz

Hamburg (lr/lh) Das Meeting ohne Sorge an die Kleinen verfolgen und bei der nächsten Hochzeit ausgelassen mitfeiern. Das S.O.F.A. Team bietet eine professionelle Hotelanimation und Kinderbetreuung.



Nicht nur Kinder sondern auch die Erwachsenen werden gerne unterhalten und zum Lachen animiert. Die S.O.F.A. Profis haben immer die passenden Programme und Spiele, die aus jeder Veranstaltung etwas ganz außergewöhnliches machen. „Soll zum Beispiel bei Tagungen in den Pausen für Auflockerung gesorgt, oder die gesamte Feiergesellschaft unterhalten werden, sind wir genau der richtige Ansprechpartner für Sie“, so Christina Moldt von der Projektleitung.



Professionelle Kinderbetreuung

„Wer kennt es nicht, es steht eine wichtige Tagung an oder im Bekanntenkreis wird groß gefeiert, doch wohin mit den Sprösslingen, die mit so vielen Erwachsenen und wenigen Spielmöglichkeiten gar nichts anfangen können. Wir bieten Ihnen geschultes Personal, das mit Ihren Kindern spielt, isst und sie auch zu Bett bringt, wenn es etwas später wird. Durch moderne Technik sind wir ständig mit Ihnen verbunden und Sie können Ihre Kinder am nächsten Morgen beim Frühstück wieder in Empfang nehmen“, so Christina Moldt weiter. Die S.O.F.A. GmbH ist bei allen Eventfragen genau der richtige Ansprechpartner und bietet immer wieder individuelle Lösungen an.



S.O.F.A. GmbH

Am Hang 8

24306 Plön

Tel.: 0 45 22 - 41 63

info@sofa-gmbh.de

Veröffentlicht am: 25.06.2013