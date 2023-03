Besuch auf der B2B NORD

Norderstedt (jj) Am 12. November treffen sich Unternehmer, Geschäftsführer und Entscheider zum sechsten Mal auf der B2B NORD in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Von 9 bis 17 Uhr heißt es: Netzwerken, kooperieren und kennenlernen. Auch Birgit Wieczorek ist gemeinsam mit dem BDS Nord den ganzen Tag vor Ort.



„Wir nutzen die Netzwerkmesse gerne, um zum einen das Bündis der Selbständigen und Führungskräfte vorzustellen und zum anderen natürlich, um selbst neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen“, so Birgit Wieczorek. „Ich empfehle allen BDS Nord Mitgliedern und Interessierten, die B2B NORD als Plattform zu nutzen.“



Kostenlose BusinessPitches

Auf der Unternehmermesse werden wie bereits bei der B2B NORD im April BusinessPitches gefilmt. Diese Aktion ist für BDS Nord Mitglieder kostenlos. „Während unseres letzten BusinessFrühstücks bekamen die Vereinsmitglieder erneut die Möglichkeit, sich selbst und ihr Unternehmen in kurzen Videoportraits vorzustellen. Diese etwa 90-sekündigen Filme sind eine einzigartige Chance, sich einem breiten Publikum auf eine ganz besondere Art und Weise zu präsentieren“, erzählt die erste Vorsitzende. „Wer die Gelegenheit verpasst hat, kann dies auf der Wirtschaftsmesse B2B NORD nachholen.“

Im Anschluss an die Veranstaltung werden die Portraits kostenfrei auf der Homepage www.B2B-NORD.de und im B2B NORD Wirtschaftsmagazin veröffentlicht.



Foto:

Birgit Wieczorek, erste Vorsitzende des BDS Nord

Veröffentlicht am: 29.09.2015