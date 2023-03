„Besuchen Sie uns auf der Messe“

Norderstedt (kk) Das Team der EGNO – Entwicklungsgesellschaft Norderstedt treffen Sie im August, September und Oktober auf zahlreichen Messen und Veranstaltungen. Die Wirtschaftsförderer stehen Ihnen gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.



Den Anfang macht am 26. August das Bürgerfest im Frederikspark. Dort präsentiert sich die EGNO mit den aktuellen Entwicklungen in Norderstedts neuem Stadtquartier in Friedrichsgabe. Gemeinsam mit der Stadt Norderstedt gibt es Wissenswertes zum Planungsstand im Quartier und zur Aufgabe der EGNO.



Haspa-Immobilienmesse am 1. und 2. September



Am darauffolgenden Wochenende können Sie die EGNO im Kulturwerk in Norderstedt besuchen. Auf dem Messestand gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Rathaus wird es Informationen zum Thema Wohnen und Gewerbe in Norderstedt geben. Interessierte können hier am Samstag, 1. September von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 2. September, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr ihre Fragen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EGNO beantworten lassen.



Norderstedter Herbstmesse am 22. und 23. September



Von Anfang an dabei und nun erstmals auch in der TriBühne präsentiert die EGNO auf der Norderstedter Herbstmesse die Themen Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Standort- und Stadtmarketing sowie Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Mit dabei ist hier auch der Verein Norderstedt Marketing, der über seine Arbeit informiert und eine Auswahl der neuen Norderstedt- Kollektion anbieten wird.



EXPO Real in München vom 8. bis 10. im Oktober



Auf der internationalen Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München ist die EGNO auf dem Hamburg-Stand mit dem Büro- und Gewerbestandort NORDPORT vertreten. „Wir bieten Investoren und Projektentwicklern die einzigen großen Flächen am Hamburg Airport und stehen damit im Fokus auch von international tätigen Unternehmen“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO. In München findet die größte deutsche Immobilienmesse statt und ist jährlicher Treffpunkt der Immobilienbranche weltweit.



Partner im NORDGATE, gemeinsam in Schleswig-Holstein



Als Partner im NORDGATE, dem Städtebündnis entlang der Autobahn A7 von Neumünster über Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt- Ulzburg, Quickborn bis Norderstedt ist die EGNO auch auf dem Schleswig-Holstein Messestand auf der Expo Real präsent. Hier zeigen die Wirtschaftsförderer die Vorteile der zweitstärksten Wirtschaftsregion in Schleswig-Holstein auf und bieten gemeinsam über 1 Mio. m² Gewerbeflächen an.



www.egno.de

Veröffentlicht am: 27.08.2012