Beteiligung bei BürgerEnergie Nord eG

Norderstedt (em) Im letzten Jahr wurde die Energiegenossenschaft Bürger- Energie Nord eG, kurz BEN, gegründet. In 2013 wird sie Fahrt aufnehmen. Auf Unternehmen entstehen Photovoltaikanlagen, die von BEN betrieben werden. Der dort erzeugte Solarstrom wird direkt von den Unternehmen erworben und verbraucht.



Der Vorteil für Unternehmen besteht in einem langfristig günstigen Strompreis, der den üblichen Bruttostrompreis in den Schatten stellt und dem Imagegewinn durch die Nutzung von vor Ort erzeugtem und verbrauchtem, umweltfreundlichem Solarstrom. Umwelt, Klima und Geldbeutel werden bei dem Geschäftsmodell groß geschrieben. Und zu guter Letzt können sich Bürger und Unternehmer auch noch an dem Erfolg der Energiegenossenschaft beteiligen. Dies nennen wir vom Solarzentrum Norderstedt, Energiewende!

Veröffentlicht am: 10.01.2013