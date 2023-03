„Betriebe hautnah“ bietet konkrete Beispiele

Neumünster (em) Für alle Firmen, die noch potentielle Auszubildende für 2013 oder 2014 suchen, bietet die Agentur für Arbeit Neumünster in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, sich auf der „Betriebe hautnah“ zu präsentieren.



„Über 50 Arbeitgeber aus der Region haben sich bis Anfang Oktober 2012 schon wieder für unsere Ausbildungsmesse in den Holstenhallen angemeldet“, erklärt Andrea Julke von der Presse- und Marketingabteilung der Arbeitsagentur. So präsentieren am 15. November wieder eine breite Auswahl an Arbeitgebern aus dem Raum Mittelholstein ein umfangreiches Ausbildungsangebot. „Auch wenn sich die Situation für Ausbildungssuchende bisher sehr gut entwickelt, auf der sicheren Seite stehen Schülerinnen und Schüler erst dann, wenn sie sich rechtzeitig um ihre Berufswahl kümmern. Dazu gehört, sich mit seinen Berufswünschen und -möglichkeiten auseinanderzusetzen. Mit der Ausbildungsmesse wollen wir einen kurzen Draht zwischen Ausbildungsbetrieb und potentiellen Auszubildenden bieten“, so Julke weiter.



„Wir möchten Jugendliche so früh wie möglich an das Thema Berufswahl heranführen. Mit der Ausbildungsmesse und der Unterstützung von möglichst vielen Ausbildungsbetrieben aus der Region bieten wir konkrete Beispiele, Betriebe „zum Anfassen“. So möchten wir Motivation wecken und den Jugendlichen zeigen, dass wir sie mit unserem Angebot der Berufsberatung partnerschaftlich im Berufswahlprozess begleiten“, so Carsten Ludwig, Leiter der Agentur für Arbeit. So bekommen die teilnehmenden Betriebe die Möglichkeit sich einer breiten Gruppe von potentiellen Auszubildenden zu präsentieren. Zudem besteht die Möglichkeit sich vor Ort, bei einem ersten kleinen Bewerbungsgespräch, einen ersten Eindruck von den möglichen Bewerbern zu machen. Interessierte Betriebe, die gern einmal als Aussteller an der Messe teilnehmen möchten, können sich jederzeit bei der Agentur für Arbeit Neumünster melden oder schauen einfach am 15. November 2012 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Halle 4 der Holstenhallen vorbei, um sich vom Konzept der Messe zu überzeugen.



Foto: „Unsere Ausbildungsmesse „Betriebe hautnah“ bietet Unternehmern der Region die Möglichkeit, ihre Ausbildungsberufe direkt bei der Zielgruppe zu präsentieren und dabei potentielle Auszubildende kennenzulernen“, erklärt Carsten Ludwig, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster.

Veröffentlicht am: 06.11.2012