Betriebliche Konzepte & Personaltraining

Hamburg (ls/lr) Gesunde Mitarbeiter für ein gesundes Unternehmen! Das Team um Geschäftsführerin Kerstin Franke spezialisiert sich auf nachhaltige Gesundheitsförderung sowie auf betriebliches Gesundheitsmanagement. Bereits seit 2006 steht sie Betrieben und Konzernen, aber auch ihren privaten Kunden bei der Entwicklung, Umsetzung und Etablierung von Gesundheitsmaßnahmen kompetent zur Seite.



Die betriebliche Gesundheitsmanagerin und Fitness Fachwirtin ist mit ihrem Unternehmen ein zuverlässiger Partner von mittelständischen Betrieben und Großkonzernen in der Metropolregion Hamburg. Die zertifizierte und lizenzierte Fitnesstrainerin ist in den Bereichen der Lauf- und Rückenschule sowie als Kursleiterin für Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation, eine Behandlungsmethode der Physiotherapie und für die Entspannung und Senkung der Pulsfrequenz die richtige Ansprechpartnerin. Aber auch beim Nordic Walking, Radtraining sowie Sport und der Ernährung, wendet sie ihre Fachkenntnisse gekonnt an.



BGM als Changemanagement

Die Fähigkeit zur Veränderung zählt zu den Erfolgsfaktoren erfolgreicher Unternehmen. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist ein Managementsystem, durch das dauerhaft gesundheitsförderliches Arbeiten im Unternehmen installiert und gewährleistet wird. Es hat die nachhaltige Änderung der Verhältnisse und des Verhaltens zum Ziel. Gute Gründe für BGM sind Fehltage durch Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems. Je nach Branche kostet ein Fehltag eines Mitarbeiters das Unternehmen etwa 200 bis 500 Euro. Das sind nur einige Gründe, die für das betriebliche Gesundheitsmanagement sprechen. Zum Gesundheitsmanagement gehören ausführliche Mitarbeiterbefragungen, Bedarfsanalysen sowie die Evulation. Aber auch die Organisation innerhalb des Steuerkreises Gesundheit und die kontinuierliche Optimierung von BGF-Maßnahmen zählen mit zu der Zuständigkeit. Zur Schulung der Führungskräfte gehört nicht nur die Sensibilisierung für das Thema „Gesunder Mitarbeiter“, sondern auch die Vorbildfunktion als Führungskraft Maßstäbe zu setzen.



Foto: Geschäftsführerin Kerstin Franke und ihr Team haben sich auf nachhaltige Gesundheitsförderung sowie betriebliches Gesundheitsmanagement spezialisiert.

Veröffentlicht am: 23.07.2013