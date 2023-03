Bad Segeberg (em) Wenn der Kopf nicht angewachsen wäre... Gemeinsam mit Herrn Trettin von der Wirtschaftsentwicklung Bad Segeberg-Wahlstedt hatte sich der Verein Wir für Segeberg e.V. auch dieses Mal wieder ein besonderes Highlight für ihren 3. Unternehmerklönschnack im Autohaus Vogt Bad Segeberg einfallen lassen.



Nach der Begrüßung durch Rainer Vogt, Geschäftsführer des Autohauses, Dirk Lemcke, erster Vorsitzender des Vereins WfS und Markus Trettin lauschten die zahlreich erschienenen Mitglieder, Unterstützer und Gäste mit großem Interesse dem Vortrag „Betriebsanleitung für das Gehirn" von Herrn Jürgen Petersen.„Sie haben den Kundennamen vergessen, den Autoschlüssel verlegt oder war es die Durchwahl 34 oder doch 43? Dieses Problem kennt jeder. Für einige Dinge hat jeder Mensch ein nahezu hundertprozentiges Gedächtnis“ , behauptet Jürgen Petersen und lieferte in seinem Vortag am 25. Oktober im Rahmen des Unternehmerklönschnacks eine Strategie, wie sich Menschen nahezu alles merken können. Jürgen Petersen war früher Landwirt in Nordfriesland und ist heute erfolgreicher Buchautor und Gedächtnistrainer. Seit 2008 darf er auch den offiziellen Titel „Gedächtnisgroßmeister“ tragen.



Einer seiner Schützlinge wurde 2007 Jugend- und 2005 Kindergedächtnisweltmeister. Nach diesen äußerst hilfreichen Ausführungen, wurde von den Anwesenden gerne die Möglichkeit genutzt, bei einem kleinen Imbiss in rustikalgemütlicher Atmosphäre, Gespräche mit anderen Unternehmern aus dem Kreis zu führen. Der Unternehmerklönschnack ist eine regelmäßige Veranstaltung des Unternehmerkreises WfS, bei dem Mitglieder und nicht Mitglieder zu einem lockeren Gedankenaustausch in ungezwungener Atmosphäre zusammenkommen. Gäste sind mit Anmeldung jederzeit herzlich willkommen. Interessierte können sich an Frau Gottstein, die Vorstandsassistentin per E-Mail an info@wirfuersegeberg.de oder telefonisch unter 04551 / 96 9297 wenden.



Foto: Jürgen Petersen, Gedächtnisgroßmeister (links) und Dirk Lemcke, erster Vorsitzender WfS (rechts) hatten eine erfolgreiche Veranstaltung.

Veröffentlicht am: 20.11.2012