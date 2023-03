Bewusstsein für IT-Sicherheit stärken

Bad Segeberg (em/lr) Im November haben der Bundesminister des Inneren, Thomas de Maizière, und der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Michael Hange, den Bericht zur Lage der ITSicherheit in Deutschland 2015 vorgestellt.



Der Angriff auf das Netzwerk des Deutschen Bundestages ist eines der prominentesten Beispiele des Jahresberichtes. Der Angriff hat deutlich gezeigt, wie verletzlich unsere digitale Infrastruktur sein kann – auch im Parlament. Der Angriff steht beispielhaft für eine Advanced Persistent Threat (APT), ein Angriff auf ITSysteme, bei dem den Angreifern viel Zeit und in großer Menge Geld, Informationen und Entwicklungskapazitäten zur Verfügung stehen.



Grundstein für die Sicherheit

Mit der Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes in diesem Jahr hat die Politik einen ersten Grundstein zur Steigerung des Bewusstseins für das Thema gelegt. Ziel ist es, die ITSicherheit von Betreibern kritischer Infrastrukturen durch ein vorgeschriebenes Mindestniveau und eine Meldepflicht für Sicherheitsvorfälle an das BSI zu erhöhen.



Schwachstellen der Endgeräte

Mit der kürzlich vom Bundestag beschlossenen Abschaffung des Routerzwangs wird der Blick auf eine weitere Schutzlücke gelenkt: das Ausnutzen von Schwachstellen in Hard- und Software. Vor dem Hintergrund der zuletzt öffentlich gewordenen Sicherheitslücken bei Endgeräten, die von bestimmten Telekommunikationsanbietern bereitgestellt werden, zeigt sich, wie richtig dieser Schritt war. Nutzer, die sich selbst schützen wollen und können, dürfen nicht auf Updates durch den Netzbetreiber angewiesen sein.



Gefahr für mittlere Unternehmen

Auch für kleine und mittlere Unternehmen ist IT-Sicherheit ein entscheidendes Thema. Großer wirtschaftlicher Schaden droht, wenn Systeme lahmgelegt oder gar Forschungsergebnisse oder Produktionsgeheimnisse entwendet werden. Die CDU-Landtagsfraktion fordert deshalb, dass auch unsere Landespolizei im Bereich der Bekämpfung von Cyber-Kriminalität gestärkt wird. Im Grundsatz besteht darüber im Parlament auch Einigkeit. Wir sehen in der Bekämpfung der Cyber-Kriminalität jedoch eine zusätzliche Aufgabe, die mit zusätzlichen Kräften angegangen werden muss und nicht mit Stellen, die aus anderen Bereichen abgezogen werden.



Foto: Dr. Axel Bernstein, Landtagsabgeordneter für Segeberg Ost

Veröffentlicht am: 11.01.2016