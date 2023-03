Big Data: Die neue Währung

25.06.2015 | 14:00 Uhr | Fachhochschule Kiel



Fachhochschule Kiel (em) Big Data ist heute in aller Munde. Aber was bedeutet dies konkret für Unternehmen und Institutionen? Im Rahmen dieser DiWiSH-Kooperationsveranstaltung mit der Fachhochschule Kiel stellen Unternehmen und Wissenschaftler in Impulsvorträgen Ansätze vor, die heute bereits in unterschiedlichen Bereichen in der Praxis im Einsatz sind.Veranstaltungsort

Fachhochschule Kiel

Sokratesplatz 18

24149 Kiel



Anmeldung und Information

Um Anmeldung für diese kostenlose Veranstaltung bis zum 12. Juni 2015 wird gebeten unter: BigData@fh-kiel.de

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.kieler-woche.de/programm/.





Veröffentlicht am: 27.04.2015