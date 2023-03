Samstag | 31.01.2015 | Ecos Office-Center Hamburg



Big Five for Life Discovery-Seminar



Entdecke Deine persönlichen Big Five for Life auf unserem neuen Discovery-Seminar. Der Moment in dem Du Deine persönlichen Big Five for Life entdeckst ist wie ein Sonnenaufgang. Eben war es noch dunkel und jetzt stehen die 5 Dinge, die Du immer schon sehen, tun oder erleben wolltest klar und hell scheinend vor Dir und warten gespannt auf die Umsetzung. Begrüße Deine Wer´s die Dich bei Deinen Big Five for Life aktiv unterstützen. Errichte das Museum für Dein Leben in dem jeder Besucher gerne verweilt. Du erlebst ,wie einfach es mit einer energievollen Gemeinschaft ist, Deine Big Five for Life zu erreichen. Sorg dafür das der Film Deines Lebens einen Oscar erhält.



Erster Tag



Start 10 Uhr, Zwischenziel 21.00 Uhr, zwischendurch Kaffeepause am Morgen, 1 Stunde Mittagspause zur freien Verfügung, Kaffeepause am Nachmittag. Der erste Seminartag endet mit einem Film. An diesem Abend hältst Du bereits ein Bleistiftzeichnung Deiner Big Five vor Life in den Händen.



Zweiter Tag



Start 10 Uhr, Ziel 18.00 Uhr, zwischendurch Kaffeepause am Morgen, 1 Stunde Mittagspause zur freien Verfügung, Kaffeepause am Nachmittag. Am Ende des zweiten Seminartages hältst Du neben der Teilnahmeurkunde nun auch Deine Big Five for Life als Ölgemälde in den Händen und bist voller Vorfreude auf das Tun.



Der Weg



In Deinem Discovery-Seminar wirst Du Schritt für Schritt an Deine Big Five for Life herangeführt. Diese vom Bestsellerautor John P. Strelecky entwickelte Methode hat sich weltweit in bereits über 1000 Discovery-Seminaren bewährt. Die Trainer wurden von John persönlich ausgebildet und stehen in ständigem Austausch mit ihm. Ein 2. Coach begleitet das Seminar um jeden Teilnehmer individuell auf der Reise zu seinen Big Five for Life zu unterstützen.



Teilnehmerstimmen



"Jedem, der noch nicht ein entsprechendes Seminar besucht hat, möchte ich dies dringend ans Herz legen! Es ist etwas anderes, ob man die Big 5 im Kämmerlein zusammenträgt, oder ob die Energie einer ganzen Gruppe mit-schwingt. Seid mutig und geht diesen Schritt - wenn es sich gut für Euch anfühlt."



"Eine schier unglaublich intensive Entdeckungsreise: Big Five For Life Discovery Seminare.“



Seminarstandort



Das Discovery-Seminar findet im Ecos-Office Center, Glockengiesserwall 17, 20095 Hamburg statt. In diesem Unternehmen wird die Philosophie von Big Five for Life täglich gelebt. http://www.ecos-office.com/de/hamburg/index.cfm Vom Seminarraum in der 5. Etage kannst Du Deinen Blick über Hamburg schweifen lassen. Teilnehmern von außerhalb empfehlen wir für die Übernachtung ein Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs zu buchen.



Preis



Preis: € 845.- Rabattiert € 695.- inkl. 19% MwSt, Seminarmaterialien, Tagungsgetränke, Frühstücks- und Kaffeepause.



Unser Rabattprogramm



Wer sich direkt auf dem Intro-Seminar entscheidet das Discovery-Seminar zu buchen erhält eine Ermäßigung in Höhe von € 150.- . Wer sich direkt auf dem Discovery-Seminar entscheidet das Do-it-Seminar zu buchen erhält eine Ermäßigung in Höh von € 150.-. Wiederholer zahlen immer nur 50%



Unsere Garantien



Dein Seminar findet zu 100% statt. Wenn Du bis zur ersten Pause das Gefühl haben solltest, Du bist nicht am richtigen Ort, erhältst Du die Seminargebühr zurück.



Dieses Seminar wird auch von Teilnehmern außerhalb von Xing besucht. Es findet auch dann statt, wenn es hier bei Xing nur wenige oder keine weiteren Anmeldungen gibt.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Bitte reserviere Deinen Seminarplatz bis spätestens 7 Tage vor der Veranstaltung.



Anmeldung und Kontakt



Für eine verbindliche Anmeldung oder Deine Fragen nimm bitte telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu uns auf. Tel.: 040-33313367. E-Mail: office@jsandfriends.com



Anmeldeschluss: Sa, 24.01.2015, 18:00 (CET)

www.xing.com/events/big-five-for-life-discovery-seminar-1433155

Veröffentlicht am: 01.12.2014