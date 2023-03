Donnerstag | 18.12.2014 | ecos office center (Hamburg) T.M. Pfefferkorn



BIG FIVE FOR LIFE - Forum in Hamburg



Die Big Five for Life von John P. Strelecky haben schon vielen Menschen neue Impulse für ihr Leben gegeben. Um Freunde zu treffen und neue Anregungen zu bekommen treffen wir uns jeden 3. Donnerstag im Monat und das schon seit 2011



Warum treffen wir uns? (Zweck der Existenz):



In offener Atmosphäre die Idee der Big Five for Life weiterverbreiten, Menschen inspirieren und das Lebensfeuer aktiv entfachen



BIG FIVE für unser Treffen:



Mit Leichtigkeit und Freude über die wichtigen Dinge des Lebens sprechen



Alle Teilnehmer begeben sich auf die „Reise“ zu ihren BFFL



Die Vorstellung vermitteln, dass es „hinter dem Horizont noch weiter geht“



Jeder kann sein wie er/sie ist



Sich gewertschätzt und wohlwollend wie in einer (Welt-) Familie weise aufgehoben zu fühlen



Neue Gäste sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung über den XING-Event oder per Email wäre schön für unsere Planung - aber ist nicht zwingend erforderlich.



Wie geht das?

Ankommen und dabei sein! Jeden 3. Donnerstag im Monat von 18:30 bis ca. 20:30 Uhr. Bitte pünktlich kommen, da wir später die Tür schließen.



Was kostet das?

Deinen Impuls! Marianne bietet uns einen schönen Konferenzraum und Getränke gegen eine kleine Umlage von 5 EUR pro Person.



PS: Wir haben in der Nähe ein Gasthaus gefunden, wo wir im Anschluss noch ein Glas Bier oder Wein und einen Imbiss zu uns nehmen.



