Freitag | 30.01.2015 | Ecos Office Center Hamburg



Big Five for Life Intro-Seminar



Du hast von den Big Five for Life gehört oder ein Buch von John Strelecky gelesen? Und nun möchtest Du mehr wissen: Was sind die Big Five For Life? Wie kann ich meine persönlichen Big Five for Life finden? Was kann sich in meinem Leben verändern?



Das Intro-Seminar nimmt Dich mit auf den ersten Teil der Reise zu Deinen persönlichen Big Five for Life. Du erfährst, wie es möglich ist, das jeder Tag in Deinem Leben zu einem wundervollen Museumstag wird. Live und unplugged sprechen wir über die Philosophie von Big Five for Life. Werde Teil einer Gemeinschaft voller WER´s. Lass Dich inspirieren von Menschen die Ihren Herzenswünschen folgen. Du findest Deine eigenen Werte und erkennst Dich selber.



Termin



Freitag, 30. Januar 2015, Beginn 10 Uhr, Ende 19 Uhr, zwischendurch 1 Stunde Mittagspause zur freien Verfügung.



Seminarstandort



Das Intro-Seminar findet im Ecos-Office Center, Glockengiesserwall 17, 20095 Hamburg statt. In diesem Unternehmen wird die Philosophie von Big Five for Life täglich gelebt. http://www.ecos-office.com/de/hamburg/index.cfm Vom Seminarraum in der 5. Etage kannst Du Deinen Blick über Hamburg schweifen lassen.



Preis



€ 245.- inkl. 19% MwSt, Seminarmaterialien, Tagungsgetränke, Frühstücks- und Kaffeepause



Unser Rabattprogamm



Wer sich direkt auf dem Intro-Seminar entscheidet das Discovery-Seminar zu buchen erhält eine Ermäßigung in Höhe von € 150.- . Wiederholer zahlen immer nur 50%



Unsere Garantien



Dein Seminar findet zu 100% statt. Wenn Du bis zur ersten Pause das Gefühl haben solltest, Du bist nicht am richtigen Ort, erhältst Du die Seminargebühr zurück.



Dieses Seminar wird auch von Teilnehmern außerhalb von Xing besucht. Es findet auch dann statt, wenn es hier bei Xing nur wenige oder keine weiteren Anmeldungen gibt.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Bitte reserviere Deinen Seminarplatz bis spätestens 7 Tage vor der Veranstaltung.



Anmeldung und Kontakt



Verbindliche Anmeldung hier: https://bffl.javis.de/onlineregistration/4



Für eine Deine Fragen nimm bitte telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu uns auf. Tel.: 040-33313367. E-Mail: office@jsandfriends.com. Das nächste auf das Intro-Seminar aufbauende Discovery-Seminar findet vom 31. Januar - 01. Februar 2015 statt. Weitere Termine entnimm bitte unserer Webseite http://www.bigfiveforlife.de.



Anmeldeschluss: Fr, 23.01.2015, 18:00 (CET)

www.xing.com/events/big-five-for-life-intro-seminar-1426478

Veröffentlicht am: 01.12.2014