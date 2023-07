Veröffentlicht am 08.07.2023

Am 4. Juli 2023 fand in Norderstedt zum nun bereits zweiten Mal im Kulturwerk mit rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Vertreterversammlung der Volksbank Raiffeisenbank eG (VReG) mit Niederlassungen in Bargteheide, Itzehoe, Ratzeburg, Norderstedt, Bad Oldesloe, Hamburg -Bergedorf und Hamburg-Kirchwerder statt.

Stabile Ergebnisse in instabilen Zeiten

Mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs begann nicht nur eine politische Zeitenwende. Die hierdurch massiv steigenden Energie- und Verbraucherpreise führten im abgelaufenen Geschäftsjahr auch in der Wirtschaft zu Entwicklungen, mit denen zu Beginn des Jahres 2021 niemand rechnen konnte und auch nicht gerechnet hat.

Die Auswirkungen der immer schneller steigenden Preise drückten sich u. a. in einer stark gestiegenen Inflationsrate aus. Diese wiederum hatte zur Folge, dass die über einen langen Zeitraum die Banken und Sparer belastenden Negativzinsen abgeschafft wurden, nachdem die EZB endlich die überfällige Zinswende eingeleitet hat.

„Gerade in unsicheren Zeiten suchen Menschen Stabilität“, berichtet der Vorstand.

So konnten sich trotz des herausfordernden Umfelds unsere Zahlen stabil weiter entwickeln.

„Die Bilanzsumme stieg von 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 3,63 Milliarden Euro, das entspricht einem Wachstum von knapp 2,9%. Die Kundeneinlagen stiegen dabei um 3,3% auf 2,69 Milliarden Euro. Die Summe der an Kundinnen und Kunden vergebenen Kredite ist 2022 gar um 4,8% auf 2,67 Milliarden Euro nach 2,5 Milliarden in 2021 gestiegen.“

Eigenanlagen durch schnellen Zinsanstieg 2022 beeinflusst

Das Geschäftsjahr 2022 war vom Zusammenwachsen der Institute nach der Fusion, von großen Investitio- nen in die Digitalisierung und nicht zuletzt von der abrupten Zinswende im Euroraum geprägt.



Ganze vier Mal hatte die Europäische Zentralbank (EZB) zwischen Juli und Dezember die Leitzinsen ange- hoben, was sich auch auf die Kursbewertungen von festverzinslichen Wertpapieren in den Eigenanlagen der Kreditinstitute in Deutschland auswirkte.

Um eine mögliche Belastung ihrer Ergebnisse in den Folgejahren zu vermeiden, nutzte die VReG die gute operative Ertragslage und vorhandene Reserven, um Kursrückgänge schon jetzt vollständig abzudecken. Der verbleibende Jahresüberschuss beläuft sich für 2022 daher auf etwa 500.000 Euro. „Wir haben dafür gesorgt, dass es in unseren Wertpapierbeständen keine stillen Lasten gibt. Damit sind wir nicht nur für alle bestehenden, sondern auch für die neu hinzukommenden regulatorischen Anforderungen gut gerüs- tet“, sagt Vorstandsmitglied Stephan Schack.

Vertreterinnen und Vertreter unterstützen Dividendenbeschluss einstimmig

Mit ihrem einstimmigen Votum unterstützen die Vertreterinnen und Vertreter den Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, den Ertrag des abgelaufenen Geschäftsjahres in die künftige Ertragsstabilität zu investieren und in diesem Jahr auf Gewinnausschüttungen zu verzichten. Der Vorstand freut sich über die klaren Abstimmungsergebnisse und die auf der Vertreterversammlung getroffenen Entscheidungen: „Dadurch sind wir für die kommenden Jahre bestens aufgestellt“, erklärt Stephan Schack.

Künftig 5 Arbeitnehmer*Innen-Vertreter*Innen im Aufsichtsrat der VReG

Im Rahmen der diesjährigen Vertreterversammlung konnte der Aufsichtsratsvorsitzende Jan Bustorff den Anwesenden im Saal auch die fünf neu in den Aufsichtsrat gewählten Arbeitnehmer*Innen-Vertreterin- nen und Vertreter vorstellen. Zuvor hatten die Mitarbeitenden der VReG in einer Wahl die Gelegenheit genutzt und diese fünf Kolleginnen und Kollegen ihres Vertrauens in das nun 15köpfige Aufsichtsgre- mium gewählt.

Die 5 neuen Mitglieder des Aufsichtsrates nutzten sogleich die Chance und stellten sich persönlich vor.



Großer Applaus für Gastredner Dipl. Psychologe Jens Corssen

Fast schon eine kleine Tradition ist der im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung stattfindende Vortrag.

In diesem Jahr stand dieser unter der Überschrift: Das habe ich mir anders vorgestellt. Was macht die VUKA Welt mit uns Menschen und wie können wir im beruflichen, aber auch privaten Umfeld lernen, mit den laufend neuen Herausforderungen besser umgehen zu können.

Der Dipl. Psychologe, Verhaltenstherapeut und Coach für Spitzensportler und Manager Jens Corssen konnte Antworten liefern und es gelang ihm an den unterschiedlichsten Stellen, seinen Zuhörerinnen und Zuhörern ein zustimmendes Kopfnicken und Lachen zu entlocken.