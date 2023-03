Bildung ist immer ein Thema!

Kaltenkirchen (em) „Die Mitglieder des bck mit ihren Unternehmen bieten außer einer vielfältigen Auswahl an Dienstleistungen auch konkrete Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an,“ erklärt Veronika Podzins, Geschäftsführerin des bck.



Eines dieser Unternehmen ist der Mortimer English Club Kaltenkirchen und die Sprachschule Kaltenkirchen. Alexandra Albrecht, die Inhaberin, ist aktives Mitglied im Businessclub Kaltenkirchen und zuständig für das Veranstaltungsmanagement. Netzwerken in jeder Hinsicht ist für sie genauso eine Selbstverständlichkeit, wie ihr auch Aus- und Weiterbildung am Herzen liegen. „Bildung in all ihren Facetten ist eine unverzichtbare Grundlage und aktive Zukunftsinvestition,“ so Alexandra Albrecht. „Wir sind Mitglied des Weiterbildungsverbundes Kreis Segeberg. Höchste Qualifikation bei Personal, Unterricht und Raumgestaltung sowie seriöse Geschäfts- und Teilnahmebedingungen sind für uns selbstverständlich.“



Wer den bck kennenlernen möchte, ist als Gast bei den Veranstaltungen herzlich willkommen. Der nächste bck-Abend findet am 30. Mai statt. Anmeldungen sind per E-Mail unter mail@bck-sh.de oder telefonisch unter 04191 - 80 27 064 möglich.

Veröffentlicht am: 11.05.2011